Champions League, l’annuncio del Sindaco Sala per la finale

Intervenuto ai microfoni di RTL 102.5, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala ha paventato la possibilità di allestire all’interno del Meazza un maxi schermo per la finale di Champions League del prossimo 31 maggio tra PSG ed Inter, dando la possibilità anche a chi non riuscirà ad accaparrarsi un biglietto per Monaco di vivere la partita all’interno dello stadio.

“A Milano stiamo discutendo con l’Inter e anche con la Prefettura. Non è ancora una notizia ufficiale ma c’è un’intenzione chiara di mettere un maxi schermo a San Siro per garantire alle persone di veder la partita anche in una situazione più tranquilla“.