Esauriti i biglietti per la finale di Champions: il comunicato dell’Inter

biglietti in dotazione all’Inter per la finale di Champions League, 18mila in totale, sono esauriti. Ad annunciarlo, con un comunicato sul proprio sito ufficiale, è lo stesso club nerazzurro.

“Manca sempre meno: sabato 31 maggio alle ore 21:00 l’Inter scenderà in campo a Monaco di Baviera per la finale di UEFA Champions League contro il PSG. Una notte speciale, attesa con trepidazione da tutto il popolo nerazzurro.

I tifosi dell’Inter non mancano mai di dimostrare il proprio affetto e la propria vicinanza. Anche in queste settimane, il sostegno è stato straordinario: la volontà di viaggiare a Monaco di Baviera per assistere alla finale ha raggiunto numeri incredibili.

Abbonati e soci Inter Club hanno potuto, nelle scorse settimane, fare richiesta dei codici per l’acquisto dei biglietti. Il Club ha ricevuto oltre 80.000 richieste, a fronte di una disponibilità concessa da UEFA di 18.000 tagliandi.

Numeri che, purtroppo, non permettono di accontentare tutti. L’Inter ha quindi proceduto con un attento controllo delle richieste. I criteri di assegnazione hanno premiato gli abbonati storici, con almeno otto stagioni consecutive, a partire dal 2015/2016 e 2016/2017. Anche in questo caso sono state effettuate verifiche sul corretto utilizzo dell’abbonamento e sull’uso personale. Una piccola parte dei codici è stata inoltre riservata ad alcuni dei soci Inter Club con almeno 12 anni consecutivi di anzianità.

Il 40% dei tifosi che hanno ricevuto il codice d’acquisto è rappresentato da Soci Inter Club. I codici inviati sono stati immediatamente utilizzati. Sappiamo che tanti tifosi non sono riusciti ad avere un biglietto. Sappiamo quanto amore, passione e sacrificio ci siano nel seguire questi colori, ovunque. La richiesta è stata molto superiore a quella per la finale di Istanbul: il desiderio di viaggiare a Monaco di Baviera ha coinvolto tutto il mondo nerazzurro. Che, come sempre, sosterrà l’Inter: un solo popolo, un solo sogno“.