Verso Inter- Barcellona, Inzaghi: “su Lautaro decideremo all’ultimo”

“Per quanto riguarda Lautaro e Pavard decideremo insieme allo staff medico e insieme agli stessi calciatori, perché saranno loro che mi dovranno dire le proprie sensazioni“. Con queste parole, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha fatto il punto sulle condizioni di due giocatori chiave della sua formazione, alla vigilia della cruciale semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona.

In conferenza stampa, l’allenatore nerazzurro ha mostrato cautela riguardo all’impiego dei due calciatori. “Ieri Pavard ha fatto una prima parte di allenamento e le sensazioni sono state discrete, quindi vedremo“, ha spiegato Inzaghi, lasciando intendere un cauto ottimismo sulle possibilità di recupero del difensore francese.

La situazione di Lautaro Martinez appare invece più incerta. “Lautaro non si allena dalla partita col Barcellona, vedremo come sta e valuteremo“, ha dichiarato il tecnico, sottolineando come le sensazioni dell’attaccante argentino saranno determinanti per la sua eventuale convocazione e impiego nella delicata sfida europea.