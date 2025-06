CalcioWeb

Cristian Chivu ha risolto il suo contratto col Parma. Dopo aver firmato negli scorsi minuti la risoluzione, il tecnico rumeno ha voluto dedicare un post sul suo profilo Instagram ai gialloblù e ai loro tifosi.

“Ringrazio club, staff, giocatori e tifosi per aver creduto in me e nel nostro progetto. Insieme abbiamo superato ostacoli e scritto una pagina che porterò sempre nel cuore. Grazie Parma!“, le parole di Chivu, già in viaggio verso Milano dove firmerà con l’Inter il suo nuovo contratto.