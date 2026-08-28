Champions League 2026/27, risultati del sorteggio: tutte le avversarie delle 36 squadre

La UEFA Champions League 2026/27 è pronta a partire. Dopo la conclusione della fase di qualificazione, ieri si è tenuto a Montecarlo il sorteggio della fase campionato. Sono state quindi definite le avversarie delle 36 squadre partecipanti, completando il quadro delle sfide che accompagneranno i club fino a gennaio, prima della fase a eliminazione diretta. Ogni club ha conosciuto le 8 avversarie che affronterà nella prima fase della competizione, con quattro partite in casa e quattro in trasferta. Grande attenzione naturalmente per le squadre italiane qualificate, Inter, Napoli, Roma e Como, che hanno conosciuto il proprio percorso europeo. Ecco tutti gli accoppiamenti della Champions League 2026/27 e le avversarie delle squadre italiane. Per il calendario completo, con date e orari di tutte le partite, bisognerà attendere sabato 29 agosto.

Il sorteggio della Champions League 2026/27

Il sorteggio della fase campionato ha definito le 8 avversarie di ciascuna delle 36 squadre partecipanti. A ogni club sono state assegnate due avversarie per ciascuna delle quattro fasce, una da affrontare in casa e una in trasferta. Come da regolamento, ricordiamo, nessuna squadra può affrontare un club appartenente alla propria federazione nazionale e ciascuna può incontrare al massimo due squadre appartenenti alla stessa federazione straniera. Il calendario completo delle partite sarà successivamente definito dalla UEFA, tenendo conto delle esigenze organizzative e televisive della competizione.

Tutti gli accoppiamenti della Champions League 2026/27

Di seguito il quadro completo delle avversarie sorteggiate per ciascuna delle 36 squadre, suddivise per fascia e distinguendo le partite in casa (C) da quelle in trasferta (T).

Squadra Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4 PSG Barcellona (C) Man City (T) Roma (C) Aston Villa (T) Galatasaray (C) Villarreal (T) S. Bratislava (C) Como (T) Bayern Monaco Arsenal (C) Atletico M. (T) Real Betis (C) Man Utd (T) Bodø/Glimt (C) Lille (T) Slavia Praga (C) Viking (T) Real Madrid Inter (C) Arsenal (T) PSV (C) Roma (T) Lipsia (C) Shakhtar (T) LASK (C) AEK (T) Liverpool Atletico M. (C) Inter (T) Porto (C) Club Brugge (T) Villarreal (C) Fenerbahçe (T) Lens (C) LASK (T) Inter Liverpool (C) Real Madrid (T) Club Brugge (C) B. Dortmund (T) Shakhtar (C) Feyenoord (T) Stuttgart (C) S. Bratislava (T) Man City PSG (C) Barcellona (T) Sporting CP (C) Porto (T) Napoli (C) Lipsia (T) AEK (C) Lens (T) Arsenal Real Madrid (C) Bayern Monaco (T) B. Dortmund (C) Real Betis (T) Lille (C) Napoli (T) Sabah (C) Slavia Praga (T) Barcellona Man City (C) PSG (T) Aston Villa (C) Sporting CP (T) Feyenoord (C) Galatasaray (T) Como (C) Sabah (T) Atletico Madrid Bayern Monaco (C) Liverpool (T) Man Utd (C) PSV (T) Fenerbahçe (C) Bodø/Glimt (T) Viking (C) Stuttgart (T) B. Dortmund Inter (C) Arsenal (T) Real Betis (C) Aston Villa (T) Villarreal (C) Bodø/Glimt (T) AEK (C) Sabah (T) Roma Real Madrid (C) PSG (T) Sporting CP (C) Man Utd (T) Lille (C) Fenerbahçe (T) S. Bratislava (C) AEK (T) Sporting CP Barcellona (C) Man City (T) Man Utd (C) Roma (T) Galatasaray (C) Shakhtar (T) LASK (C) Lens (T) Aston Villa PSG (C) Barcellona (T) B. Dortmund (C) Club Brugge (T) Fenerbahçe (C) Galatasaray (T) Viking (C) Slavia Praga (T) Porto Man City (C) Liverpool (T) PSV (C) Real Betis (T) Napoli (C) Feyenoord (T) Slavia Praga (C) LASK (T) Man Utd Bayern Monaco (C) Atletico M. (T) Roma (C) Sporting CP (T) Lipsia (C) Villarreal (T) Sabah (C) Como (T) Club Brugge Liverpool (C) Inter (T) Aston Villa (C) PSV (T) Bodø/Glimt (C) Napoli (T) Lens (C) Stuttgart (T) Real Betis Arsenal (C) Bayern Monaco (T) Porto (C) B. Dortmund (T) Feyenoord (C) Lille (T) Como (C) S. Bratislava (T) PSV Atletico M. (C) Real Madrid (T) Club Brugge (C) Porto (T) Shakhtar (C) Lipsia (T) Stuttgart (C) Viking (T) Feyenoord Inter (C) Barcellona (T) Porto (C) Real Betis (T) Lipsia (C) Galatasaray (T) Como (C) Viking (T) Lille Bayern Monaco (C) Arsenal (T) Real Betis (C) Roma (T) Galatasaray (C) Bodø/Glimt (T) S. Bratislava (C) Stuttgart (T) Bodø/Glimt Atletico M. (C) Bayern Monaco (T) B. Dortmund (C) Club Brugge (T) Lille (C) Napoli (T) LASK (C) Lens (T) Napoli Arsenal (C) Man City (T) Club Brugge (C) Porto (T) Bodø/Glimt (C) Villarreal (T) Viking (C) Sabah (T) Lipsia Man City (C) Real Madrid (T) PSV (C) Man Utd (T) Shakhtar (C) Feyenoord (T) Lens (C) Como (T) Villarreal PSG (C) Liverpool (T) Man Utd (C) B. Dortmund (T) Napoli (C) Fenerbahçe (T) Sabah (C) Slavia Praga (T) Fenerbahçe Liverpool (C) Atletico M. (T) Roma (C) Aston Villa (T) Villarreal (C) Shakhtar (T) Slavia Praga (C) LASK (T) Shakhtar Real Madrid (C) Inter (T) Sporting CP (C) PSV (T) Fenerbahçe (C) Lipsia (T) AEK (C) S. Bratislava (T) Galatasaray Barcellona (C) PSG (T) Aston Villa (C) Sporting CP (T) Feyenoord (C) Lille (T) Stuttgart (C) AEK (T) Slavia Praga Arsenal (C) Bayern Monaco (T) Aston Villa (C) Porto (T) Villarreal (C) Fenerbahçe (T) Lens (C) Sabah (T) S. Bratislava Inter (C) PSG (T) Real Betis (C) Roma (T) Shakhtar (C) Lille (T) Stuttgart (C) LASK (T) Stuttgart Atletico M. (C) Inter (T) Club Brugge (C) PSV (T) Lille (C) Galatasaray (T) Viking (C) S. Bratislava (T) AEK Real Madrid (C) Man City (T) Roma (C) B. Dortmund (T) Galatasaray (C) Shakhtar (T) LASK (C) Como (T) LASK Liverpool (C) Real Madrid (T) Porto (C) Sporting CP (T) Fenerbahçe (C) Bodø/Glimt (T) S. Bratislava (C) AEK (T) Como PSG (C) Barcellona (T) Man Utd (C) Real Betis (T) Lipsia (C) Feyenoord (T) AEK (C) Lens (T) Lens Man City (C) Liverpool (T) Sporting CP (C) Club Brugge (T) Bodø/Glimt (C) Lipsia (T) Como (C) Slavia Praga (T) Viking Bayern Monaco (C) Atletico M. (T) PSV (C) Aston Villa (T) Feyenoord (C) Napoli (T) Sabah (C) Stuttgart (T) Sabah Barcellona (C) Arsenal (T) B. Dortmund (C) Man Utd (T) Napoli (C) Villarreal (T) Slavia Praga (C) Viking (T)

Dopo il sorteggio, l’attesa per il calendario della Champions League

Con il sorteggio della fase campionato è stato quindi definito il percorso europeo delle 36 squadre. Dopo le qualificazioni estive, la Champions League si prepara a entrare nella sua fase più attesa, con 8 giornate che metteranno alla prova le principali protagoniste del calcio europeo. Per le squadre italiane sarà l’occasione di misurarsi ancora una volta con le grandi potenze continentali. Ora sarà il campo a stabilire quali club riusciranno a conquistare un posto nella fase a eliminazione diretta e a proseguire il proprio cammino verso la finale di Madrid del prossimo 5 giugno.