Champions League 2026/27, tutte le squadre qualificate e le fasce del sorteggio

La UEFA Champions League 2026/27 si prepara a entrare nella sua fase più attesa. Con la conclusione dei turni di qualificazione, il quadro delle squadre partecipanti alla nuova edizione della massima competizione europea per club è finalmente completo e tutta l’attenzione si sposta ora verso il sorteggio della fase campionato. Anche quest’anno il torneo mantiene il format inaugurato con la stagione 2024/25: 36 squadre inserite in un’unica classifica, con ogni club chiamato ad affrontare 8 avversarie differenti nella prima fase della competizione. Al termine delle 8 giornate, la classifica determinerà le squadre qualificate direttamente agli ottavi, quelle costrette a disputare i playoff e quelle eliminate. Prima di arrivare al sorteggio, però, il percorso è passato attraverso una lunga fase di qualificazione che ha coinvolto numerosi club provenienti dai campionati europei. Ecco tutti i risultati dei turni di qualificazione, le squadre qualificate alla fase campionato e le fasce del sorteggio.

I risultati dei turni di qualificazione della Champions League

Prima dell’ingresso delle squadre già ammesse direttamente alla fase campionato, il percorso della Champions League è iniziato lo scorso luglio con i turni preliminari. Le qualificazioni hanno coinvolto numerosi club non ammessi direttamente alla fase campionato e si sono sviluppate attraverso primo, secondo e terzo turno di qualificazione e playoff, con il numero delle partecipanti progressivamente ridotto fino agli ultimi 7 posti disponibili. Di seguito i risultati degli spareggi che hanno definito la lista delle squadre qualificate, tutti i risultati della fase di qualificazione sono disponibili a questo link.

Andata Ritorno Complessivo Levski Sofia – AEK 0 – 0 0 – 4 0 – 4 Dinamo Zagabria – Viking 2 – 2 1 – 3 3 – 5 Fenerbahçe – Lione 1 – 1 2 – 1 3 – 2 NEC – Bodø/Glimt 1 – 3 0 – 3 1 – 6 Celtic – LASK 3 – 0 1 – 5 4 – 5 H. Beer Sheva – Sabah Futbol Klubu 2 – 1 2 – 5 4 – 6 Slovan Bratislava – NK Celje 1 – 1 2 – 1 3 – 2

Le squadre qualificate alla Champions League 2026/27

I playoff che si sono conclusi ieri hanno completato il quadro delle 36 squadre che prenderanno parte alla fase campionato della Champions League 2026/27, 29 qualificate di diritto e 7 uscite vincitrici dalla fase di qualificazione. Ecco quali sono i club qualificati per la UEFA Champions League 2026/27, divisi per nazione e campionato:

Come ogni anno, dunque, il torneo metterà di fronte le principali potenze del calcio europeo e le società che hanno conquistato l’accesso attraverso i rispettivi campionati nazionali e i turni di qualificazione. La composizione definitiva delle partecipanti permette anche di stabilire le quattro fasce che saranno utilizzate per il sorteggio della fase campionato.

Le fasce del sorteggio della Champions League 2026/27

Per il sorteggio della fase campionato della Champions League le 36 squadre qualificate vengono distribuite in quattro fasce da 9 club. Le fasce servono a garantire un calendario equo ed equilibrato. Ogni squadra affronterà 8 avversarie, due per ciascuna fascia, una in casa e una in trasferta. Gli unici limiti agli abbinamenti sono geografici: nessuna squadra può affrontare una squadra appartenente alla stessa federazione nazionale e ciascun club può affrontare al massimo due squadre provenienti dalla stessa federazione straniera. La prima fascia di sorteggio comprende la vincitrice in carica del torneo considerata testa di serie numero 1 e i successivi 8 club con il Ranking UEFA per coefficienti più alto; le fasce 2, 3 e 4 vengono determinate in ordine decrescente in base al Ranking UEFA. Ecco quali sono le fasce di sorteggio per la UEFA Champions League 2026/27:

Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4 Paris Saint-Germain Borussia Dortmund Feyenoord Slavia Praga Bayern Monaco AS Roma Lille Slovan Bratislava Real Madrid Sporting CP Bodø/Glimt VfB Stuttgart Liverpool Aston Villa Napoli AEK Athens Inter Porto RB Lipsia LASK Manchester City Manchester United Villarreal Como Arsenal Club Brugge Fenerbahçe Lens Barcellona Real Betis Shakhtar Viking Atletico Madrid PSV Eindhoven Galatasaray Sabah Futbol Klubu

Il sorteggio si terrà oggi, 27 agosto, alle 18.00 al Grimaldi Forum di Monte Carlo. Successivamente la UEFA definirà il calendario completo della fase campionato, stabilendo date, orari e ordine delle partite. Come annunciato sul sito ufficiale, i calendari saranno disponibili entro questa settimana.

Quando inizia la Champions League 2026/27

La fase campionato della Champions League prenderà il via il prossimo 8 settembre e si svilupperà attraverso 8 giornate.

1ª giornata 8-10 settembre 2026 2ª giornata 13-14 ottobre 2026 3ª giornata 20-21 ottobre 2026 4ª giornata 3-4 novembre 2026 5ª giornata 24-25 novembre 2026 6ª giornata 8-9 dicembre 2026 7ª giornata 19-20 gennaio 2027 8ª giornata 27 gennaio 2027

Al termine della fase campionato, sulla base della classifica unica:

le squadre classificate dal primo all’ottavo posto accedono direttamente agli ottavi di finale;

le squadre dal nono al 24esimo posto disputano i playoff per accedere agli ottavi;

le squadre dal 25esimo al 36esimo posto vengono eliminate dalla competizione senza passaggio in Europa League.

Gli spareggi, in gara di andata e ritorno, sono in programma per il 16-17 febbraio 2027 e per il 23-24 febbraio 2027. Dagli ottavi in poi il torneo prosegue con la tradizionale fase a eliminazione diretta, fino alla finale, seguendo questo calendario:

Ottavi di finale 9-10 marzo 2027 16-17 marzo 2027 Quarti di finale 6-7 aprile 2027 13-14 aprile 2027 Semifinali 27-28 aprile 2027 4-5 maggio 2027 Finale 5 giugno 2027

Il percorso verso la finale di Champions League 2026/27

L’atto conclusivo della Champions League 2026/27 è in programma il 5 giugno 2027 all’Estadio Metropolitano di Madrid. La strada è quindi ancora lunga, ma con la conclusione delle qualificazioni il quadro della nuova Champions League è finalmente completo. Il prossimo appuntamento sarà il sorteggio, che definirà le 8 avversarie di ciascun club e darà forma concreta alla nuova fase campionato.