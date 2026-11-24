La vigilia di Galatasaray-Aston Villa, sfida valida per la quinta giornata della UEFA Champions League 2026-27, ha rischiato di trasformarsi in una storia decisamente insolita. Nelle ore precedenti alla partita, in programma martedì 24 novembre alle 18.45 al Rams Park di Istanbul, le autorità turche hanno avviato una ricerca per rintracciare un presunto leone avvistato nella zona settentrionale della metropoli.

L’allarme era scattato nel distretto di Sarıyer, a circa 16 chilometri dallo stadio, dopo che alcune immagini delle telecamere di sorveglianza avevano fatto ipotizzare la presenza di un felino in libertà. Per le ricerche sono stati mobilitati circa 70 operatori e sette droni, mentre agli abitanti delle zone interessate è stato chiesto di rimanere in casa. La vicenda si è però conclusa con un falso allarme: dopo aver analizzato ulteriori riprese da diverse angolazioni, le autorità hanno stabilito che l’animale immortalato dalle telecamere non era né un leone né un altro grande felino. Nessun pericolo, dunque, per la partita tra Galatasaray e Aston Villa che si giocherà regolarmente.

Non è comunque la prima volta che gli animali si prendono la scena nel calcio, arrivando persino a interrompere incontri di grande importanza.

Il gatto che fermò una partita di Champions League

Proprio a Istanbul si è verificato uno degli episodi più curiosi degli ultimi anni. Nel marzo 2018, durante il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Besiktas e Bayern Monaco, un gatto è riuscito a superare le barriere di sicurezza e a entrare sul terreno di gioco. L’invasione felina è avvenuta al 49’, costringendo l’arbitro inglese Michael Oliver a interrompere momentaneamente la partita. Il gatto è diventato rapidamente protagonista sui social, tanto che i tifosi del Bayern lo hanno persino votato come migliore in campo.

La storia ha avuto anche una conseguenza meno divertente per il club turco: nel giugno successivo la UEFA ha sanzionato il Besiktas con una multa complessiva di 34.000 euro per diverse violazioni, tra cui l’insufficiente organizzazione, il lancio di oggetti e l’ostruzione delle scale delle tribune.

Gufi, scoiattoli e alpaca: gli animali che fermano il calcio

Tra gli animali che hanno lasciato un segno nella storia del calcio c’è anche Bubi, un gufo reale che nel giugno 2007 interruppe per circa sei minuti la partita tra Finlandia e Belgio, valida per le qualificazioni agli Europei del 2008. L’animale planò sul terreno di gioco dell’Helsinki Olympic Stadium, arrivando a posarsi sulla porta. L’episodio ebbe rapidamente una risonanza internazionale e il gufo fu successivamente adottato come mascotte della nazionale finlandese. Da allora, il soprannome della selezione è “Huuhkajat”, ovvero i gufi reali.

Meno imponente, ma altrettanto determinato, fu invece lo scoiattolo che nel dicembre 2013 invase il campo durante QPR-Leicester, incontro di Championship disputato a Loftus Road. I giocatori di entrambe le squadre provarono ad accompagnare fuori il piccolo intruso, che riuscì a ritardare la ripresa del gioco per alcuni minuti. Nel settembre 2020, invece, a interrompere una partita dilettantistica inglese fu un alpaca. Oscar, questo il nome dell’animale, era scappato da una fattoria vicina e si era introdotto sul terreno di gioco durante Carlton Athletic-Ilkley Town. Per riportarlo a casa fu necessario l’intervento di un allevatore e la partita rimase sospesa per circa 15 minuti.

Il gatto di Anfield e gli altri animali diventati protagonisti

Tra gli animali diventati vere e proprie celebrità c’è anche il gatto di Anfield. Nel febbraio 2012, durante Liverpool-Tottenham, un felino tigrato attraversò il terreno di gioco attirando l’attenzione di tifosi e telecronisti. Nel giro di poche ore diventò una star di Internet, conquistando migliaia di follower sui social. Un altro gatto, questa volta nero, fu protagonista nel febbraio 2019 durante Everton-Wolverhampton, quando attraversò il campo di Goodison Park costringendo l’arbitro a fermare temporaneamente la partita.

Non tutte le storie, però, hanno un lieto fine. Nel 2011, durante una partita del campionato colombiano tra Atlético Junior e Deportivo Pereira, un gufo che viveva nello stadio e rappresentava una sorta di mascotte per i tifosi di casa fu colpito dal pallone. Il difensore Luis Moreno, nel tentativo di allontanarlo, lo colpì a sua volta con un calcio. L’animale morì successivamente in una clinica veterinaria e il calciatore fu squalificato per due giornate.

Storie molto diverse tra loro, accomunate da un elemento: nel calcio, a volte, i protagonisti inattesi non sono quelli che scendono in campo con una maglia addosso. A Istanbul, questa volta, il leone è rimasto soltanto un falso allarme. In altre occasioni, invece, gatti, gufi e persino alpaca sono riusciti davvero a prendersi la scena, dimostrando che non sempre sono gli undici in campo a catturare l’attenzione del pubblico.