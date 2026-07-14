UEFA Conference League 2026/27: come funziona, calendario, qualificazioni e sorteggio

Con il Mondiale 2026 ormai agli sgoccioli, in attesa che si definiscano le due Nazionali che giocheranno la finale del prossimo 19 luglio, la nuova stagione del calcio europeo comincia a prendere forma. Al pari di Champions League ed Europa League, sono iniziati anche i turni preliminari della UEFA Conference League, la più giovane delle competizioni continentali per club. Confermato il format con il girone unico introdotto nel 2024/25, il torneo mantiene una struttura profondamente rinnovata rispetto al passato. Di seguito una guida completa alla Conference League 2026/27, con il funzionamento della competizione, il calendario ufficiale, il sistema di qualificazione e il sorteggio della fase campionato.

UEFA Conference League 2026/27: come funziona il torneo

Dopo Champions League ed Europa League, la Conference League è la terza competizione europea per club organizzata dalla UEFA. Come già visto per Champions League ed Europa League, dalla stagione 2024/25 anche la Conference League adotta il formato a girone unico detto “modello svizzero”. Il torneo di Conference, dunque, si articola in tre macrofasi che coprono l’intera stagione calcistica, dall’estate alla primavera.

La fase dei preliminari assegna 24 dei 36 posti totali per la partecipazione alla fase campionato del torneo. In questa fase rientrano, a fasi, le squadre provenienti dalle federazioni con il Ranking UEFA più basso (detto “percorso principale”) o le retrocesse dai turni preliminari di Europa League (detto “percorso campioni”): al primo turno partecipano 53 squadre del “percorso principale” , ovvero le squadre vincitrici di coppe nazionali e seconde/terze classificate dei campionati di federazioni con il Ranking UEFA più basso, dal 30esimo al 55esimo posto. Dopo gli accoppiamenti di andata e ritorno, le 26 squadre vincitrici procedono al secondo turno mentre le perdenti escono definitivamente dai tornei europei; al secondo turno entra in gioco il doppio percorso. Al “percorso campioni” partecipano le squadre eliminate dal primo turno di qualificazione della UEFA Champions League ; al “percorso principale” si uniscono, oltre alle squadre vincitrici del primo turno, 54 squadre dai campionati a ranking medio-alto (federazioni dal 16esimo al 29esimo posto del ranking) e le 6 squadre eliminate dal primo turno preliminare di Europa League ; al terzo turno prosegue il doppio percorso. Le squadre vincitrici del “percorso campioni” del turno precedente vengono raggiunte da due squadre eliminate dal “percorso campioni” di Europa League ; le quattro squadre vincitrici accedono ai play-off. Nel “percorso principale” , le 34 squadre vincitrici del secondo turno incontrano 9 squadre eliminate dal percorso principale di preliminari di Europa League e 9 squadre provenienti dai campioni delle federazioni dal sesto al 15esimo posto del ranking; infine, al turno di spareggio (o play-off) , per il “percorso campioni ” si sfidano le quattro vincitrici del terzo turno e le 6 squadre eliminate dal “percorso campioni” del terzo turno preliminare di Europa League ; cinque club vanno alla fase campionato. Per il “percorso principale” alle 26 squadre vincitrici del terzo turno si uniscono cinque squadre dei campionati europei principali (Italia, Inghilterra, Spagna, Germania, Francia) e 7 squadre eliminate dal “percorso principale” dal terzo turno preliminare di Europa League (percorso principale); le 19 vincitrici si qualificano per la fase campionato.

assegna 24 dei 36 posti totali per la partecipazione alla fase campionato del torneo. In questa fase rientrano, a fasi, le squadre provenienti dalle federazioni con il più basso (detto “percorso principale”) o le retrocesse dai turni preliminari di (detto “percorso campioni”): Nella “fase campionato” , le 36 squadre partecipanti vengono inserite in un’unica classifica generale. Ogni squadra disputa 6 partite contro 6 avversarie differenti, una proveniente da ciascuna delle 6 fasce di merito, tre in casa e tre in trasferta.

, le 36 squadre partecipanti vengono inserite in un’unica classifica generale. Ogni squadra disputa 6 partite contro 6 avversarie differenti, una proveniente da ciascuna delle 6 fasce di merito, tre in casa e tre in trasferta. Terminata la fase campionato, il torneo entra nella fase a eliminazione diretta , seguendo l’ordine della classifica unica: le squadre dal primo all’ottavo posto si qualificano direttamente agli ottavi di finale; le squadre dal nono al 24esimo posto vanno ai play-off (sedicesimi di finale) con match di andata e ritorno. Chi vince va agli ottavi; le squadre dal 25esimo al 36esimo posto vengono eliminate dal torneo.

, seguendo l’ordine della classifica unica: le squadre qualificate agli ottavi si affrontano seguendo il classico tabellone con gare di andata e ritorno. La finale, invece, si disputa a gara secca in campo neutro: chi vince ottiene la qualificazione automatica alla fase campionato dell’Europa League della stagione successiva.

Dalla fondazione nel 2021 e prima della riforma della stagione 2023/24 che ha coinvolto anche Champions League ed Europa League, la UEFA Conference League prevedeva una fase a gironi prima della fase a eliminazione diretta. Nella fase a gironi, le 32 squadre partecipanti venivano divise in 8 gironi da quattro squadre ciascuno; ogni squadra giocava 6 partite totali (tre in casa e tre in trasferta) esclusivamente con le compagne di girone. La prima classificata di ogni girone si qualificava direttamente agli ottavi mentre le seconde classificate incontravano ai play-off (o sedicesimi) le terze classificate retrocesse dall’Europa League; le terze e quarte classificate, invece, venivano eliminate totalmente dalla competizione.

Conference League 2026/27: pass e qualificazioni

A differenza di Champions League ed Europa League, in Conference League nessun club accede direttamente alla fase campionato attraverso il proprio campionato nazionale. Il torneo, infatti, si basa su un sistema meritocratico in cui tutti i club devono superare almeno un turno a eliminazione diretta. Delle 36 squadre che partecipano al torneo, 24 si qualificano tramite il turno di spareggio della fase preliminare, in particolare 19 dal “percorso principale” e cinque dal “percorso campioni”. Gli altri 12 posti vengono assegnati “per eliminazione” alle 12 squadre eliminate agli spareggi del turno preliminare di Europa League. Questi club, dunque, iniziano la stagione nel secondo torneo europeo, perdono lo scontro decisivo nella fase preliminare e vengono automaticamente retrocesse nel tabellone di Conference League senza ulteriori spareggi.

Le squadre già ammesse agli spareggi della Conference League 2026/27

Per sapere quali club otterranno il pass diretto, dunque, bisognerà attendere la fine del turno preliminare in Europa League. Al contrario, è già possibile sapere quali squadre dei principali tornei europei accederanno al torneo direttamente agli spareggi della fase preliminare. L’accesso diretto, stabilito in base al Ranking UEFA per coefficienti dei Paesi affiliati, è riservato alle prime cinque nazioni, un solo posto per campionato. Solitamente il posto è assegnato alla squadra che si è classificata sesta in campionato ma l’assegnazione può slittare al settimo o addirittura all’ottavo posto a seconda di chi vince la principale coppa nazionale. Per la stagione 2026/27, accederanno direttamente ai play-off:

Brighton (ottavo posto in Premier League – Inghilterra)

(ottavo posto in Premier League – Inghilterra) Atalanta (settimo posto in Serie A – Italia)

(settimo posto in – Italia) Getafe (settimo posto in LaLiga – Spagna)

(settimo posto in LaLiga – Spagna) Friburgo (settimo posto in Bundesliga – Germania)

(settimo posto in Bundesliga – Germania) Monaco (settimo posto in Ligue 1 – Francia)

Calendario della Conference League 2026/27

La UEFA Conference League 2026/27 è iniziata lo scorso 7 luglio con le prime gare dei turni preliminari e si concluderà il 2 giugno 2027 con la finale, in programma al Beşiktaş Park di Istanbul. Di seguito il programma completo diviso per fasi.

Fase di qualificazione Primo turno di qualificazione 7-9 luglio 2026 14-16 luglio 2026 Secondo turno di qualificazione 21-23 luglio 2026 30 luglio 2026 Terzo turno di qualificazione 6 agosto 2026 13 agosto 2026 Spareggi (Play-off) 20 agosto 2026 27 agosto 2026 Sorteggio per il girone unico della fase campionato 28 agosto 2026 Fase campionato 1ª giornata 15 ottobre 2026 2ª giornata 22 ottobre 2026 3ª giornata 5 novembre 2026 4ª giornata 26 novembre 2026 5ª giornata 10 dicembre 2026 6ª giornata 17 dicembre 2026 Sorteggio accoppiamenti per la fase a eliminazione diretta 26 febbraio 2027 Fase a eliminazione diretta Spareggi per gli ottavi 18 febbraio 2027 25 febbraio 2027 Ottavi di finale 11 marzo 2027 18 marzo 2027 Quarti di finale 8 aprile 2027 15 aprile 2027 Semifinali 29 aprile 2027 6 maggio 2027 Finale 2 giugno 2027

Sorteggio Conference League 2026/27: come funziona

Come da calendario, il giorno dopo la conclusione degli spareggi della fase preliminare, quando si completa il quadro delle 36 squadre partecipanti, si svolgerà il sorteggio che definisce la fase campionato del torneo. Il sorteggio si terrà il 28 agosto nel Principato di Monaco. Anche la Conference League segue il sistema a fasce utilizzato in Champions League e in Europa League per garantire un calendario equo e bilanciato. Le 36 squadre vengono ordinate in 6 fasce da 6 ciascuna in base al loro coefficiente del Ranking UEFA per club all’inizio della stagione. A differenza degli altri tornei UEFA, tuttavia, nella fase campionato di Conference League ogni club, indipendentemente dalla fascia di classificazione, gioca contro un avversario di ogni fascia di merito, inclusa la propria, per un totale di 6 partite, tre in casa e tre in trasferta. Per gestire l’alternanza dei campi, le 6 fasce sono divise in tre coppie protette (1 e 2, 3 e 4, 5 e 6): per ogni coppia di fasce, una partita verrà disputata in casa e l’altra in trasferta. Restano validi ai fini degli accoppiamenti i vincoli geografici: nella fase campionato, nessuna squadra può affrontare un club della propria nazione e ogni club può affrontare un massimo di due club di un’altra nazione. In attesa della composizione definitiva delle fasce, le proiezioni basate sul coefficiente UEFA collocano l’Atalanta in prima fascia insieme a Braga (Portogallo), Ajax (Paesi Bassi), Monaco (Francia), FC Salzburg (Austria) e Copenhagen (Danimarca). Con l’avvio dei turni preliminari prende forma anche la nuova Conference League. Nelle prossime settimane il quadro delle 36 partecipanti sarà completato attraverso le qualificazioni, prima del sorteggio che definirà il calendario della fase campionato. Da quel momento inizierà la corsa verso la finale di Istanbul, ultimo atto della competizione europea che negli ultimi anni ha saputo ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel panorama calcistico continentale.