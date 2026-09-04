Coppa Italia 2026/27, risultati dei sedicesimi: le prime qualificate agli ottavi

In attesa dell’ingresso delle teste di serie, la Coppa Italia 2026/27 ha le sue prime qualificate agli ottavi. Dopo il turno preliminare e i trentaduesimi di finale, il torneo prosegue con i sedicesimi, ultimo turno prima dell’ingresso delle big di Serie A. Tra il 1° e il 3 settembre si sono disputate le prime sei sfide, mentre le restanti due sono in programma il 15 settembre. Le partite, come previsto dal regolamento della competizione, si giocano in gara unica: in caso di parità al termine dei 90 minuti sono previsti i tempi supplementari e, se necessario, i calci di rigore. Le vincitrici conquistano così l’accesso agli ottavi di finale. Dopo aver raccontato i risultati dei trentaduesimi di finale, Ecco tutti i risultati dei sedicesimi di Coppa Italia 2026/27 disputati a inizio settembre e le sei squadre già qualificate agli ottavi.

Coppa Italia 2026/27, i risultati dei sedicesimi di inizio settembre

Le prime sei sfide dei sedicesimi hanno coinvolto 12 squadre, tutte a caccia di un posto negli ottavi. Ecco tutti i risultati dei sedicesimi di Coppa Italia disputati tra il 1° e il 3 settembre:

Parma – Cremonese 0 – 2 Torino – Monza 0 – 1 Sassuolo – Frosinone 1 (4) – 1 (3) Udinese – Venezia 2 – 1 Palermo – Mantova 5 – 2 Cagliari – Verona 1 – 2

Il Monza strappa il pass al Torino grazie al gol di Dany Mota al 45’+3’. Al Tardini, invece, le reti di Lottici Tessadri al 5’ e Licina al 41’ permettono alla Cremonese di superare il Parma. A regalare emozioni è soprattutto Palermo – Mantova con la cinquina dei rosanero, guidati da Pippo Inzaghi. Il Cagliari reagisce contro il Verona, ma all’87’ Mulattieri segna il gol decisivo. Rimonta anche per l’Udinese contro il Venezia grazie alla doppietta di Bayo. Sassuolo-Frosinone, infine, si decide ai rigori dopo 90 minuti di equilibrio. Le squadre vincitrici hanno quindi conquistato l’accesso agli ottavi di finale, mentre per le formazioni sconfitte termina il percorso nella Coppa Italia 2026/27. I sedicesimi si completeranno il 15 settembre con Genoa – Südtirol alle 18.00 e Fiorentina – Pisa alle 21.00.

Le squadre qualificate agli ottavi

Le sei vincitrici dei sedicesimi disputati finora hanno così completato i primi accoppiamenti degli ottavi contro le teste di serie già inserite nel tabellone. Gli accoppiamenti sono determinati dalla struttura della competizione, organizzata secondo un tabellone tennistico. Il regolamento prevede che ciascuna vincitrice dei sedicesimi affronti agli ottavi una delle otto teste di serie del proprio lato del tabellone.

Qualificata Avversaria agli ottavi Cremonese Como Monza Milan Sassuolo Juventus Udinese Atalanta Palermo Bologna Verona Roma

Il quadro, naturalmente, sarà completato dalle altre due sfide dei sedicesimi, in programma il 15 settembre. Le due sfide assegneranno gli ultimi posti disponibili negli ottavi, completando gli accoppiamenti contro Inter e Napoli.

Coppa Italia 2026/27, il percorso verso la finale

Con i sedicesimi prende forma il tabellone che porterà alla fase decisiva della Coppa Italia 2026/27. Le squadre che supereranno questo turno accederanno agli ottavi di finale, dove entreranno in gioco le otto teste di serie: Inter, Bologna, Milan e Como nella parte sinistra del tabellone e Roma, Juventus, Atalanta e Napoli nella parte destra. Gli ottavi si disputeranno tra dicembre e gennaio, mentre le semifinali, a differenza dei turni precedenti, prevedono gare di andata e ritorno e sono in programma nel mese di marzo. Il percorso terminerà con la finale del 19 maggio 2027, che assegnerà la Coppa Italia. Le prime sei sfide dei sedicesimi hanno dunque già delineato gran parte del quadro degli ottavi. L’attenzione si sposta ora sulle due partite del 15 settembre, che completeranno il tabellone prima dell’ingresso delle big.