Coppa Italia 2026/27, risultati del turno preliminare e tabellone dei trentaduesimi

La Coppa Italia 2026/27 è ufficialmente entrata nel vivo e con essa la nuova stagione calcistica italiana. Il turno preliminare ha aperto il programma del torneo con quattro sfide a eliminazione diretta, decisive per completare il quadro dei trentaduesimi di finale. Le squadre qualificate raggiungono così i club già ammessi al secondo turno, dando forma al primo vero appuntamento della competizione. Dopo il turno preliminare, il tabellone è ora completo e la Coppa Italia si prepara ad accogliere anche le principali squadre di Serie A. Qui il nostro precedente approfondimento sulla Coppa Italia 2026/27, con il regolamento, il calendario completo e tutte le informazioni sulla formula del torneo.

I risultati del turno preliminare di Coppa Italia 2026/27

Le quattro partite del turno preliminare si sono disputate in gara unica. In caso di parità al termine dei 90 minuti, il regolamento prevede il ricorso ai tempi supplementari e, se necessario, ai calci di rigore. Come illustrato nel nostro precedente approfondimento, questo turno ha visto sfidarsi quattro club di Serie C e gli ultimi quattro club di Serie B.

Ecco tutti i risultati del turno preliminare:

Vicenza – Catania 1 – 1 (3 – 4 d.c.r.) Ascoli – Potenza 3 – 1 Arezzo – Union Brescia 2 – 0 Benevento – Ravenna 5 – 3

Le quattro squadre vincitrici (Ascoli, Arezzo, Benevento e Catania, unica formazione di Serie C a superare il turno) hanno così conquistato l’accesso ai trentaduesimi di finale, dove affronteranno le squadre già presenti nel tabellone.

Le squadre qualificate ai trentaduesimi di Coppa Italia

Il turno preliminare ha quindi definito gli ultimi quattro tasselli del tabellone della Coppa Italia 2026/27. Le squadre qualificate proseguono il proprio percorso nella competizione e si preparano ora ad affrontare il primo turno che coinvolgerà 32 squadre: 16 di Serie B, 12 di Serie A e le quattro vincitrici del turno preliminare. Gli accoppiamenti dei trentaduesimi sono determinati dal tabellone della competizione e prevedono ancora una volta sfide in gara unica. La vincente accederà ai sedicesimi di finale, avvicinandosi progressivamente alla fase decisiva del torneo.

Il tabellone dei trentaduesimi di Coppa Italia 2026/27

Con la conclusione del turno preliminare è ora possibile completare il tabellone dei trentaduesimi di finale. Ecco tutti gli accoppiamenti insieme a data e orario delle partite:

Parma – Catania venerdì 14 agosto ore 18.00 Cagliari – Arezzo venerdì 14 agosto ore 18.30 Monza – Avellino venerdì 14 agosto ore 20.45 Fiorentina – Benevento venerdì 14 agosto ore 21.15 Catanzaro – Südtirol sabato 15 agosto ore 18.00 Udinese – Padova sabato 15 agosto ore 18.30 Venezia – Modena sabato 15 agosto ore 20.45 Torino – Carrarese sabato 15 agosto ore 21.15 Frosinone – Juve Stabia domenica 16 agosto ore 18.00 Genoa – Ascoli domenica 16 agosto ore 18.30 Hellas Verona – Virtus Entella domenica 16 agosto ore 20.45 Lazio – Mantova domenica 16 agosto ore 21.15 Pisa – Empoli lunedì 17 agosto ore 18.00 Sassuolo – Cesena lunedì 17 agosto ore 18.30 Cremonese – Sampdoria lunedì 17 agosto ore 20.45 Palermo – Lecce lunedì 17 agosto ore 21.15

Con le partite dei trentaduesimi il quadro della competizione inizierà a delinearsi con maggiore chiarezza, con le squadre chiamate a superare una singola sfida per continuare il proprio cammino verso la finale.

Il percorso verso gli ottavi di Coppa Italia

Dopo i trentaduesimi, le squadre qualificate accederanno ai sedicesimi di finale, prima degli ottavi, in programma tra dicembre e gennaio, quando entreranno in gioco le teste di serie. Con l’ingresso delle big, il torneo entrerà così nella fase decisiva, con Inter, Bologna, Milan e Como nella parte sinistra del tabellone e Roma, Juventus, Atalanta e Napoli nella parte destra. Il torneo continuerà con il meccanismo a eliminazione diretta fino alle semifinali e alla finale, in programma il prossimo 19 maggio 2027, che assegnerà la Coppa Italia 2026/27. Il turno preliminare ha quindi completato il primo tassello del tabellone. Ora la competizione entra nella fase più attesa, con le squadre di Serie A pronte a fare il loro debutto e il percorso verso la finale che comincia a delinearsi.