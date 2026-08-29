Europa League 2026/27: tutti gli accoppiamenti e le avversarie di Milan e Juventus

Tutti gli incroci della fase campionato e le 8 avversarie di Milan e Juventus: date e orari saranno definiti dalla UEFA entro il 30 agosto

Foto EPA

Con il sorteggio della fase campionato, la UEFA Europa League 2026/27 è ora pronta al fischio d’inizio della fase campionato. Dopo la fine dei turni di qualificazione, infatti, si è svolto nel Principato di Monaco il sorteggio che ha definito il percorso delle 36 squadre partecipanti al torneo europeo. Ogni club affronterà 8 avversarie, quattro in casa e quattro in trasferta, con l’obiettivo di conquistare l’accesso alla fase a eliminazione diretta. Tra questi ci sono anche due squadre italiane, Milan e Juventus, pronte ad affrontare il percorso europeo di questa stagione. Ecco quindi tutti gli accoppiamenti della fase campionato di Europa League 2026/27. Il calendario completo con date e orari è atteso entro domenica 30 agosto.

Il sorteggio dell’Europa League 2026/27

Il sorteggio della fase campionato ha definito le avversarie europee delle 36 squadre di Europa League. Per ogni club sono state estratte 8 avversarie dalle quattro fasce previste dalla UEFA, due per ogni fascia, inclusa quella di appartenenza, secondo il sistema previsto dal regolamento, che applica vincoli legati alle federazioni nazionali analoghi a quelli della Champions League. Come già illustrato nel precedente approfondimento sull’Europa League, il format del torneo prevede una classifica unica nella quale confluiscono tutte le partecipanti. Definiti gli accoppiamenti, la UEFA comunicherà date, orari e ordine delle partite, tenendo conto delle esigenze organizzative e televisive.

Tutti gli accoppiamenti dell’Europa League 2026/27

Di seguito il quadro completo delle avversarie sorteggiate per ciascuna delle 36 squadre, suddivise per fascia e distinguendo le partite in casa (C) da quelle in trasferta (T).

Squadra Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4
Bayern Leverkusen O. Marsiglia (C)

Lione (T)

 RB Salzburg (C)

Dinamo Zagabria (T)

 NK Celje (C)

Lech Poznań (T)

 Beşiktaş (C)

OFI (T)
Benfica AZ Alkmaar (C)

AC Milan (T)

 Celtic (C)

Viktoria Plzeň (T)

 Lech Poznań (C)

Omonia (T)

 OFI (C)

NEC (T)
Juventus Real Sociedad (C)

AZ Alkmaar (T)

 Rennes (C)

Ferencváros (T)

 Omonia (C)

Celta Vigo (T)

 NEC (C)

H. Beer-Sheva (T)
AC Milan Benfica (C)

Olympiacos (T)

 Ferencváros (C)

RB Salzburg (T)

 Sunderland (C)

Bournemouth (T)

 Ararat-Armenia (C)

Levski Sofia (T)
Lione B. Leverkusen (C)

Real Sociedad (T)

 Union SG (C)

Anderlecht (T)

 Crystal Palace (C)

Jagiellonia B. (T)

 Lillestrøm (C)

Hoffenheim (T)
AZ Alkmaar Juventus (C)

Benfica (T)

 Dinamo Z. (C)

Sparta Praga (T)

 Sturm (C)

Sunderland (T)

 H. Beer-Sheva (C)

Ararat-Armenia (T)
Olympiacos AC Milan (C)

O. Marsiglia (T)

 Sparta Praga (C)

Rennes (T)

 Jagiellonia B. (C)

NK Celje (T)

 Hoffenheim (C)

Torreense (T)
Real Sociedad Lione (C)

Juventus (T)

 Viktoria Plzeň (C)

Union SG (T)

 Bournemouth (C)

Crystal Palace (T)

 Torreense (C)

Lillestrøm (T)
Olympique Marsiglia Olympiacos (C)

B. Leverkusen (T)

 Anderlecht (C)

Celtic (T)

 Celta Vigo (C)

Sturm (T)

 Levski Sofia (C)

Beşiktaş (T)
Ferencváros Juventus (C)

AC Milan (T)

 Viktoria Plzeň (C)

Celtic (T)

 NK Celje (C)

Lech Poznań (T)

 Torreense (C)

Hoffenheim (T)
Viktoria Plzeň Benfica (C)

Real Sociedad (T)

 Union SG (C)

Ferencváros (T)

 Jagiellonia B. (C)

Bournemouth (T)

 Levski Sofia (C)

Lillestrøm (T)
Union SG Real Sociedad (C)

Lione (T)

 Celtic (C)

Viktoria Plzeň (T)

 Lech Poznań (C)

Celta Vigo (T)

 H. Beer-Sheva (C)

Beşiktaş (T)
Dinamo Zagabria B. Leverkusen (C)

AZ Alkmaar (T)

 Anderlecht (C)

Rennes (T)

 Sturm (C)

Sunderland (T)

 NEC (C)

H. Beer-Sheva (T)
RB Salzburg AC Milan (C)

B. Leverkusen (T)

 Sparta Praga (C)

Anderlecht (T)

 Crystal Palace (C)

NK Celje (T)

 Ararat-Armenia (C)

Levski Sofia (T)
Celtic O. Marsiglia (C)

Benfica (T)

 Ferencváros (C)

Union SG (T)

 Celta Vigo (C)

Omonia (T)

 Beşiktaş (C)

Torreense (T)
Sparta Praga AZ Alkmaar (C)

Olympiacos (T)

 Rennes (C)

RB Salzburg (T)

 Bournemouth (C)

Crystal Palace (T)

 Lillestrøm (C)

Ararat-Armenia (T)
Rennes Olympiacos (C)

Juventus (T)

 Dinamo Z. (C)

Sparta Praga (T)

 Omonia (C)

Sturm (T)

 OFI (C)

NEC (T)
Anderlecht Lione (C)

O. Marsiglia (T)

 RB Salzburg (C)

Dinamo Z. (T)

 Sunderland (C)

Jagiellonia B. (T)

 Hoffenheim (C)

OFI (T)
Sturm O. Marsiglia (C)

AZ Alkmaar (T)

 Rennes (C)

Dinamo Z. (T)

 NK Celje (C)

Bournemouth (T)

 OFI (C)

Hoffenheim (T)
Lech Poznań B. Leverkusen (C)

Benfica (T)

 Ferencváros (C)

Union SG (T)

 Sunderland (C)

Crystal Palace (T)

 Torreense (C)

OFI (T)
Crystal Palace Real Sociedad (C)

Lione (T)

 Sparta Praga (C)

RB Salzburg (T)

 Lech Poznań (C)

Jagiellonia B. (T)

 Hoffenheim (C)

Beşiktaş (T)
Bournemouth AC Milan (C)

Real Sociedad (T)

 Viktoria Plzeň (C)

Sparta Praga (T)

 Sturm (C)

Celta Vigo (T)

 H. Beer-Sheva (C)

Lillestrøm (T)
Sunderland AZ Alkmaar (C)

AC Milan (T)

 Dinamo Z. (C)

Anderlecht (T)

 Jagiellonia B. (C)

Lech Poznań (T)

 Levski Sofia (C)

Torreense (T)
NK Celje Olympiacos (C)

B. Leverkusen (T)

 RB Salzburg (C)

Ferencváros (T)

 Omonia (C)

Sturm (T)

 NEC (C)

Ararat-Armenia (T)
Jagiellonia Białystok Lione (C)

Olympiacos (T)

 Anderlecht (C)

Viktoria Plzeň (T)

 Crystal Palace (C)

Sunderland (T)

 Ararat-Armenia (C)

Levski Sofia (T)
Omonia Benfica (C)

Juventus (T)

 Celtic (C)

Rennes (T)

 Celta Vigo (C)

NK Celje (T)

 Beşiktaş (C)

NEC (T)
Celta Vigo Juventus (C)

O. Marsiglia (T)

 Union SG (C)

Celtic (T)

 Bournemouth (C)

Omonia (T)

 Lillestrøm (C)

H. Beer-Sheva (T)
Hoffenheim Lione (C)

Olympiacos (T)

 Ferencváros (C)

Anderlecht (T)

 Sturm (C)

Crystal Palace (T)

 Beşiktaş (C)

OFI (T)
Beşiktaş O. Marsiglia (C)

B. Leverkusen (T)

 Union SG (C)

Celtic (T)

 Crystal Palace (C)

Omonia (T)

 H. Beer-Sheva (C)

Hoffenheim (T)
Torreense Olympiacos (C)

Real Sociedad (T)

 Celtic (C)

Ferencváros (T)

 Sunderland (C)

Lech Poznań (T)

 Ararat-Armenia (C)

Lillestrøm (T)
H. Beer-Sheva Juventus (C)

AZ Alkmaar (T)

 Dinamo Z. (C)

Union SG (T)

 Celta Vigo (C)

Bournemouth (T)

 OFI (C)

Beşiktaş (T)
NEC Benfica (C)

Juventus (T)

 Rennes (C)

Dinamo Z. (T)

 Omonia (C)

NK Celje (T)

 Levski Sofia (C)

Ararat-Armenia (T)
OFI B. Leverkusen (C)

Benfica (T)

 Anderlecht (C)

Rennes (T)

 Lech Poznań (C)

Sturm (T)

 Hoffenheim (C)

H. Beer-Sheva (T)
Lillestrøm Real Sociedad (C)

Lione (T)

 Viktoria Plzeň (C)

Sparta Praga (T)

 Bournemouth (C)

Celta Vigo (T)

 Torreense (C)

Levski Sofia (T)
Levski Sofia AC Milan (C)

O. Marsiglia (T)

 RB Salzburg (C)

Viktoria Plzeň (T)

 Jagiellonia B. (C)

Sunderland (T)

 Lillestrøm (C)

NEC (T)
Ararat-Armenia AZ Alkmaar (C)

AC Milan (T)

 Sparta Praga (C)

RB Salzburg (T)

 NK Celje (C)

Jagiellonia B. (T)

 NEC (C)

Torreense (T)

Europa League 2026/27, ora si attende il calendario

Chiuso il capitolo delle qualificazioni estive, il sorteggio ha definito il percorso dei 36 club per la fase campionato. Il torneo, dunque, si prepara per le 8 sfide che definiranno il percorso delle squadre protagoniste della competizione. Per le italiane, sarà l’occasione per misurarsi con altre realtà del calcio europeo e mettere alla prova i nuovi cicli tecnici. Da qui, dunque, comincia il percorso verso la finale di Francoforte del 26 maggio 2027.

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