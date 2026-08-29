Europa League 2026/27: tutti gli accoppiamenti e le avversarie di Milan e Juventus

Con il sorteggio della fase campionato, la UEFA Europa League 2026/27 è ora pronta al fischio d’inizio della fase campionato. Dopo la fine dei turni di qualificazione, infatti, si è svolto nel Principato di Monaco il sorteggio che ha definito il percorso delle 36 squadre partecipanti al torneo europeo. Ogni club affronterà 8 avversarie, quattro in casa e quattro in trasferta, con l’obiettivo di conquistare l’accesso alla fase a eliminazione diretta. Tra questi ci sono anche due squadre italiane, Milan e Juventus, pronte ad affrontare il percorso europeo di questa stagione. Ecco quindi tutti gli accoppiamenti della fase campionato di Europa League 2026/27. Il calendario completo con date e orari è atteso entro domenica 30 agosto.
Il sorteggio dell’Europa League 2026/27
Il sorteggio della fase campionato ha definito le avversarie europee delle 36 squadre di Europa League. Per ogni club sono state estratte 8 avversarie dalle quattro fasce previste dalla UEFA, due per ogni fascia, inclusa quella di appartenenza, secondo il sistema previsto dal regolamento, che applica vincoli legati alle federazioni nazionali analoghi a quelli della Champions League. Come già illustrato nel precedente approfondimento sull’Europa League, il format del torneo prevede una classifica unica nella quale confluiscono tutte le partecipanti. Definiti gli accoppiamenti, la UEFA comunicherà date, orari e ordine delle partite, tenendo conto delle esigenze organizzative e televisive.
Tutti gli accoppiamenti dell’Europa League 2026/27
Di seguito il quadro completo delle avversarie sorteggiate per ciascuna delle 36 squadre, suddivise per fascia e distinguendo le partite in casa (C) da quelle in trasferta (T).
|Squadra
|Fascia 1
|Fascia 2
|Fascia 3
|Fascia 4
|Bayern Leverkusen
|O. Marsiglia (C)
Lione (T)
|RB Salzburg (C)
Dinamo Zagabria (T)
|NK Celje (C)
Lech Poznań (T)
|Beşiktaş (C)
OFI (T)
|Benfica
|AZ Alkmaar (C)
AC Milan (T)
|Celtic (C)
Viktoria Plzeň (T)
|Lech Poznań (C)
Omonia (T)
|OFI (C)
NEC (T)
|Juventus
|Real Sociedad (C)
AZ Alkmaar (T)
|Rennes (C)
Ferencváros (T)
|Omonia (C)
Celta Vigo (T)
|NEC (C)
H. Beer-Sheva (T)
|AC Milan
|Benfica (C)
Olympiacos (T)
|Ferencváros (C)
RB Salzburg (T)
|Sunderland (C)
Bournemouth (T)
|Ararat-Armenia (C)
Levski Sofia (T)
|Lione
|B. Leverkusen (C)
Real Sociedad (T)
|Union SG (C)
Anderlecht (T)
|Crystal Palace (C)
Jagiellonia B. (T)
|Lillestrøm (C)
Hoffenheim (T)
|AZ Alkmaar
|Juventus (C)
Benfica (T)
|Dinamo Z. (C)
Sparta Praga (T)
|Sturm (C)
Sunderland (T)
|H. Beer-Sheva (C)
Ararat-Armenia (T)
|Olympiacos
|AC Milan (C)
O. Marsiglia (T)
|Sparta Praga (C)
Rennes (T)
|Jagiellonia B. (C)
NK Celje (T)
|Hoffenheim (C)
Torreense (T)
|Real Sociedad
|Lione (C)
Juventus (T)
|Viktoria Plzeň (C)
Union SG (T)
|Bournemouth (C)
Crystal Palace (T)
|Torreense (C)
Lillestrøm (T)
|Olympique Marsiglia
|Olympiacos (C)
B. Leverkusen (T)
|Anderlecht (C)
Celtic (T)
|Celta Vigo (C)
Sturm (T)
|Levski Sofia (C)
Beşiktaş (T)
|Ferencváros
|Juventus (C)
AC Milan (T)
|Viktoria Plzeň (C)
Celtic (T)
|NK Celje (C)
Lech Poznań (T)
|Torreense (C)
Hoffenheim (T)
|Viktoria Plzeň
|Benfica (C)
Real Sociedad (T)
|Union SG (C)
Ferencváros (T)
|Jagiellonia B. (C)
Bournemouth (T)
|Levski Sofia (C)
Lillestrøm (T)
|Union SG
|Real Sociedad (C)
Lione (T)
|Celtic (C)
Viktoria Plzeň (T)
|Lech Poznań (C)
Celta Vigo (T)
|H. Beer-Sheva (C)
Beşiktaş (T)
|Dinamo Zagabria
|B. Leverkusen (C)
AZ Alkmaar (T)
|Anderlecht (C)
Rennes (T)
|Sturm (C)
Sunderland (T)
|NEC (C)
H. Beer-Sheva (T)
|RB Salzburg
|AC Milan (C)
B. Leverkusen (T)
|Sparta Praga (C)
Anderlecht (T)
|Crystal Palace (C)
NK Celje (T)
|Ararat-Armenia (C)
Levski Sofia (T)
|Celtic
|O. Marsiglia (C)
Benfica (T)
|Ferencváros (C)
Union SG (T)
|Celta Vigo (C)
Omonia (T)
|Beşiktaş (C)
Torreense (T)
|Sparta Praga
|AZ Alkmaar (C)
Olympiacos (T)
|Rennes (C)
RB Salzburg (T)
|Bournemouth (C)
Crystal Palace (T)
|Lillestrøm (C)
Ararat-Armenia (T)
|Rennes
|Olympiacos (C)
Juventus (T)
|Dinamo Z. (C)
Sparta Praga (T)
|Omonia (C)
Sturm (T)
|OFI (C)
NEC (T)
|Anderlecht
|Lione (C)
O. Marsiglia (T)
|RB Salzburg (C)
Dinamo Z. (T)
|Sunderland (C)
Jagiellonia B. (T)
|Hoffenheim (C)
OFI (T)
|Sturm
|O. Marsiglia (C)
AZ Alkmaar (T)
|Rennes (C)
Dinamo Z. (T)
|NK Celje (C)
Bournemouth (T)
|OFI (C)
Hoffenheim (T)
|Lech Poznań
|B. Leverkusen (C)
Benfica (T)
|Ferencváros (C)
Union SG (T)
|Sunderland (C)
Crystal Palace (T)
|Torreense (C)
OFI (T)
|Crystal Palace
|Real Sociedad (C)
Lione (T)
|Sparta Praga (C)
RB Salzburg (T)
|Lech Poznań (C)
Jagiellonia B. (T)
|Hoffenheim (C)
Beşiktaş (T)
|Bournemouth
|AC Milan (C)
Real Sociedad (T)
|Viktoria Plzeň (C)
Sparta Praga (T)
|Sturm (C)
Celta Vigo (T)
|H. Beer-Sheva (C)
Lillestrøm (T)
|Sunderland
|AZ Alkmaar (C)
AC Milan (T)
|Dinamo Z. (C)
Anderlecht (T)
|Jagiellonia B. (C)
Lech Poznań (T)
|Levski Sofia (C)
Torreense (T)
|NK Celje
|Olympiacos (C)
B. Leverkusen (T)
|RB Salzburg (C)
Ferencváros (T)
|Omonia (C)
Sturm (T)
|NEC (C)
Ararat-Armenia (T)
|Jagiellonia Białystok
|Lione (C)
Olympiacos (T)
|Anderlecht (C)
Viktoria Plzeň (T)
|Crystal Palace (C)
Sunderland (T)
|Ararat-Armenia (C)
Levski Sofia (T)
|Omonia
|Benfica (C)
Juventus (T)
|Celtic (C)
Rennes (T)
|Celta Vigo (C)
NK Celje (T)
|Beşiktaş (C)
NEC (T)
|Celta Vigo
|Juventus (C)
O. Marsiglia (T)
|Union SG (C)
Celtic (T)
|Bournemouth (C)
Omonia (T)
|Lillestrøm (C)
H. Beer-Sheva (T)
|Hoffenheim
|Lione (C)
Olympiacos (T)
|Ferencváros (C)
Anderlecht (T)
|Sturm (C)
Crystal Palace (T)
|Beşiktaş (C)
OFI (T)
|Beşiktaş
|O. Marsiglia (C)
B. Leverkusen (T)
|Union SG (C)
Celtic (T)
|Crystal Palace (C)
Omonia (T)
|H. Beer-Sheva (C)
Hoffenheim (T)
|Torreense
|Olympiacos (C)
Real Sociedad (T)
|Celtic (C)
Ferencváros (T)
|Sunderland (C)
Lech Poznań (T)
|Ararat-Armenia (C)
Lillestrøm (T)
|H. Beer-Sheva
|Juventus (C)
AZ Alkmaar (T)
|Dinamo Z. (C)
Union SG (T)
|Celta Vigo (C)
Bournemouth (T)
|OFI (C)
Beşiktaş (T)
|NEC
|Benfica (C)
Juventus (T)
|Rennes (C)
Dinamo Z. (T)
|Omonia (C)
NK Celje (T)
|Levski Sofia (C)
Ararat-Armenia (T)
|OFI
|B. Leverkusen (C)
Benfica (T)
|Anderlecht (C)
Rennes (T)
|Lech Poznań (C)
Sturm (T)
|Hoffenheim (C)
H. Beer-Sheva (T)
|Lillestrøm
|Real Sociedad (C)
Lione (T)
|Viktoria Plzeň (C)
Sparta Praga (T)
|Bournemouth (C)
Celta Vigo (T)
|Torreense (C)
Levski Sofia (T)
|Levski Sofia
|AC Milan (C)
O. Marsiglia (T)
|RB Salzburg (C)
Viktoria Plzeň (T)
|Jagiellonia B. (C)
Sunderland (T)
|Lillestrøm (C)
NEC (T)
|Ararat-Armenia
|AZ Alkmaar (C)
AC Milan (T)
|Sparta Praga (C)
RB Salzburg (T)
|NK Celje (C)
Jagiellonia B. (T)
|NEC (C)
Torreense (T)
Europa League 2026/27, ora si attende il calendario
Chiuso il capitolo delle qualificazioni estive, il sorteggio ha definito il percorso dei 36 club per la fase campionato. Il torneo, dunque, si prepara per le 8 sfide che definiranno il percorso delle squadre protagoniste della competizione. Per le italiane, sarà l’occasione per misurarsi con altre realtà del calcio europeo e mettere alla prova i nuovi cicli tecnici. Da qui, dunque, comincia il percorso verso la finale di Francoforte del 26 maggio 2027.