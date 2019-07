Amichevoli, il Cagliari non va oltre l’1-1 contro il Leeds di Bielsa: vittorie per Lecce ed Empoli [FOTO]

Test importanti per le squadre di Serie A e Serie B in vista degli impegni ufficiali. In particolare, hanno regalato spettacolo e gol le amichevoli serali.

CAGLIARI-LEEDS 1-1

Finisce 1-1 l’amichevole fra Cagliari e Leeds disputata nella Sardegna Arena. In gol Birsa al 14′ del primo tempo, pareggio degli inglesi in avvio di ripresa con Pablo Hernandez su rigore. Birsa ha sfiorato il gol anche al 21′, pericoloso più volte il Leeds con Klich e Clarke ma un Cragno in formato campionato ha negato il gol agli inglesi. A 6′ dal termine espulso Philips.

LECCE-FROSINONE 4-1

Nella sfida tra una neopromossa in Serie A e una squadra retrocessa in B, è il Lecce ad avere la meglio. I salentini di mister Liverani si sono imposti per 4-1 sul Frosinone di Nesta. I ciociari vanno all’intervallo in vantaggio, grazie alla rete siglata al 26° del primo tempo da Paganini. I giallorossi si riscattano nella ripresa che inizia con la rete di Meccariello di testa, autore del gol del pari al 46′. Al 75′ Falco ribalta il risultato con uno splendido stacco di testa, poi arrotondano Lapadula all’ 82′ ancora una volta con un’incornata e Dubickas al 90′ in contropiede.

EMPOLI-PONTEDERA 5-1

In un’amichevole disputata questa sera al Castellani, l’Empoli ha battuto 5-1 il Pontedera. Nel primo tempo per gli azzurri reti di Mancuso, Antonelli e Laribi, di Semprini per gli avversari. Nella ripresa altri due gol: ancora Mancuso e Cannavò per il 5-1 finale.