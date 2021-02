L’Atalanta è stata scippata nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. L’episodio dell’espulsione di Freuler ha condizionato nettamente la prestazione della squadra di Gasperini che ha perso con il risultato di 0-1 contro il Real Madrid, decisiva la rete di Mendy. I nerazzurri si sono confermati competitivi anche in Champions League, l’Atalanta ha giocato alla pari in inferiorità numerica contro una delle squadre più forti della competizione. L’episodio chiave si è verificato dopo 17 minuti con l’espulsione di Freuler.

La reazione del web sull’espulsione di Freuler

L’abbaglio dell’arbitro è stato veramente incredibile, il fallo di Freuler è stato considerato da ultimo uomo ma l’errore è evidente. L’Atalanta ha comunque giocato con carattere e qualità e ‘rischiato’ di portare a casa uno 0-0 preziosissimo. Il gol di Mendy ha complicato un pò la situazione in vista della gara di ritorno, ma la compagine di Gasperini ha tutte le chance per ribaltare il risultato. Il web si è come al solito scatenato, nel mirino è finita ovviamente l’espulsione affrettata nei confronti dell’atalantino Freuler. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.