Benevento-Spezia 0-3, le pagelle di CalcioWeb: Pobega predestinato, Nzola in giornata di grazia [FOTO]

Benevento-Spezia, le pagelle di CalcioWeb – Un dominio un pò a sorpresa nel match per la salvezza valido per la settima giornata del campionato di Serie A. Prova di forza dello Spezia che ha fatto un importante scatto in classifica, vero e proprio campanello d’allarme per il Benevento. Il risultato è stato rotondo, la sfida si sblocca dopo 29 minuti, bellissima azione dello Spezia, cross di Ferrer e il predestinato Pobega insacca per il vantaggio. La squadra di Inzaghi ci prova, ma oggi è poco lucida. Nella ripresa gli uomini di Italiano chiudono i conti grazie alla doppietta messa a segno da Nzola, grande forza fisica per l’attaccante. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 0-3. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.

Benevento (4-3-2-1): Montipò 6; Letizia 4.5 (dal 75′ Barba s.v.), Caldirola 5, Glik 5.5, Foulon s.v. (dal 14′ Maggio 5); Dabo 5 (dal 46′ Improta 5), Schiattarella 4.5 (dal 75′ Tello s.v.), Ionita 5; R. Insigne 5, Sau 4.5 (dal 75′ Moncini s.v.); Lapadula 5.5. All.: Filippo Inzaghi.

Spezia (4-3-3): Provedel 6.5; Ferrer 6.5, Chabot 6 (Dal 45′ Dell’Orco 6), Terzi 6.5, Bastoni 6 (dal 75′ Marchizza s.v.); Estevez 6.5 (dall’82’ Agouame s.v.), Ricci 6.5 (dall’82’ Mora s.v.), Pobega 7 (dal 76′ Sena s.v.); Agudelo 6.5, Nzola 7.5, Gyasi 7. All.: Vincenzo Italiano.