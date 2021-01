Dopo il netto successo della Lazio nel derby contro la Roma, si è concluso il secondo match della 18esima giornata del campionato di Serie A, in campo Bologna e Verona. La partita non ha regalato grande spettacolo dal punto di vista tecnico, è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. La squadra di Juric sta disputando una stagione veramente entusiasmante, ma oggi ha un pò deluso le attese. Gara positiva invece per la compagine di Mihajlovic che ha conquistato tre punti preziosissimi per la salvezza. Decisivo un calcio di rigore trasformato da Orsolini. Per gli ospiti occasioni per Kalinic, l’ex Roma non è stato però lucido. Finisce 1-0. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.

Bologna-Verona, le pagelle di CalcioWeb

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6.5; De Silvestri 6, Danilo 6, Tomiyasu 7, Dijks 6; Schouten 6.5, Dominguez 6 (dal 75′ Svanberg s.v.); Orsolini 7 (dal 76′ Skov Olsen s.v.), Soriano 6.5, Vignato 6 (dall’84’ Sansone s.v.), Barrow 5.5 (dal 76′ Palacio s.v.). All.: Mihajlovic.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri 6; Magnani 5.5, Gunter 5, Dimarco 5.5 (dal 73′ Colley s.v.); Faraoni 6, Dawidowicz 5.5 (dall’83’ Bessa s.v.), Ilic 5.5, Lazovic 5.5; Barak 6, Zaccagni 5.5, Kalinic 5 (dal 69′ Di Carmine 5.5). All.: Juric.