Cagliari-Lazio 1-2, le pagelle di CalcioWeb: Simeone come Holly e Benji, Klavan pronto per i Flinstones [FOTO]

Cagliari-Lazio, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso l’ultimo match valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Cagliari e Lazio in un match d’altissima quota. Si sono affrontate due squadre che stanno disputando una stagione veramente entusiasmante e puntano le zone altisssime della classifica, l’obiettivo è confermarsi anche nella seconda parte della stagione. Partenza sprint da parte della squadra di Maran che trova subito il gol con una prodezza di Simeone, partita di grande sacrificio per l’ex Fiorentina. Nel secondo tempo molto meglio la Lazio che trova il gol del pareggio con un tiro da fuori di Luis Alberto. All’ultimo secondo arriva il gol di Caicedo che fa esplodere il settore ospite. Finisce 1-2.

Cagliari (4-3-1-2):

Rafael voto 6: qualche uscita da brividi, può parare di tutto ma può commettere anche ingenuità: PRENDERE O LASCIARE.

Cacciatore voto 6: è sempre più una sicurezza per Maran, dimostra sempre la sua grande esperienza.

Klavan voto 6: l’ammonizione nel primo tempo lo condiziona un pò, usa la KLAVAN per fermare gli avversari: FLINSTONES.

Pisacane voto 6: annusa l’avversario e morde le caviglie a tutti gli avversari: ALLA RICERCA DELL’OSSO.

Lykogiannis voto 6.5: rimane in campo nonostante un colpo dolorissimo al naso: EROE.

Nandez voto 6.5: centrocampista completo, si parla tanto di ‘caso’ ma il calciatore risponde sempre presente: ACQUISTO AZZECCATO.

Cigarini voto 6: ci si aspetta sempre qualcosa in più da un calciatore con le sue qualità: COMPITINO.

Ionita voto 6: meglio in fase di contenimento che di impostazione, calciatore più di ‘rottura’: MARTELLO.

Nainggolan voto 7: è un pò impreciso in alcune occasioni ma quando parte palla al piede è incotenibile: NINJA.

Joao Pedro voto 6.5: sembra in grado di spaccare la partita in qualsiasi momento, sta attraversando un momento incredibile: MAGIC MOMENT.

Simeone voto 7.5: pronti via ed inchioda Strkosha con un tiro al volo incredibile, sempre un gol da cartone animato: HOLLY E BENJI.

(dall’80’ Oliva s.v..)

(dall’82’ Faragò s.v.)

(Dal 93′ Deiola s.v).

Lazio (3-5-2):

Strakosha voto 6,5: non può nulla in occasone del gol di Simeone, per il resto è superaltivo.

Luiz Felipe voto 5.5: partita non all’altezza per il dfensore della Lazio, si fa trovare spesso impreparato, più botte che recuperi: ROCKY.

Acerbi voto 7: è il migliore della retroguardia biacoceleste, guida con esperienza tutto il reparto: ALTRO CHE ACERBO, MIRACOLOSO.

Radu voto 5: risulta in netto calo rispetto alle ultime partite, troppo ingenuità: MEGLIO RUDE CHE RADU.

Lazzari voto 5.5: spinge tanto sulla fascia ma stranamente è molto impreciso, soprattutto nel primo tempo: ALZATI E CAMMINA.

Milinkovic-Savic voto 6: ad un certo punto Inzaghi lo schiera al fianco della punta, prova a spizzare ogni pallone: UNIVERSALE.

Lucas Leiva voto 5: partita da dimenticare per il centrocampista, non è mai entrato nel match: ANONIMO,

Luis Alberto voto 7: accusa un problemino fisico, rimane in campo e trova il gol del pareggio: MAGO.

Lulic voto 5: si divora un gol nel primo tempo, pallone facile da spingere in porta ma che svirgola: NON HA MANGIATO E SI VEDE.

Correa voto 6.5: tanto movimento per la squadra ed anche grande sacrificio: L’OPPOSTO DI IMMOBILE.

Immobile voto 5: non è il vero Ciro, stranamente troppo impreciso e non è decisivo.

(dal 56′ Jony 6.5)

(dal 65′ Cataldi 5.5)

(dall’80’ Caicedo 7.5): entra e decide la partita, ancora una volta: CARTA DELLA DISPERAZIONE.