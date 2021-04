Cagliari-Parma 4-3, le pagelle di CalcioWeb: finale pazzesco, due gol in pieno recupero

E’ andato in archivio l’anticipo serale della 31esima giornata del campionato di Serie A, si è giocato un fondamentale scontro per la salvezza tra Cagliari e Parma. La sfida ha regalato tantissime emozioni e gol: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. L’inizio di partita è tutto ospite, nei primi 31 minuti il risultato è già di 0-2 grazie ai gol di Pezzella e Kucka. I sardi rientrano in partita con la marcatura di Pavoletti. Nella ripresa è ancora il Parma ad entrare meglio in campo e trova il tris con Man. Un gol di Marin riapre ancora la sfida, in pieno recupero arrivano due clamorosi gol del Cagliari con Pereiro e Cerri. Finisce 4-3, sardi in corsa per la salvezza, il Parma è quasi condannato. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.

Cagliari-Parma, le pagelle di CalcioWeb

Cagliari (3-5-2): Vicario 6; Rugani 4.5, Godin 5, Carboni 6; Zappa 5.5, Marin 7, Nainggolan 6.5, Duncan 5.5, Nandez 5; Joao Pedro 5, Pavoletti 6.5. All. Semplici. A disposizione: Aresti, Ciocci, Simeone 5.5, Deiola, Klavan, Calabresi, Asamoah, Pereiro 6.5, Lykogiannis 5.5, Ceppitelli, Cerri 7, Walukiewicz

Parma (4-3-3): Sepe 6; Laurini 6, Osorio 6, Bani 5.5, Pezzella 7; Kurtic 5.5, Brugman 6, Grassi 6; Man 7, Cornelius 7, Kucka 7. All. D’Aversa A disposizione: Colombi, Pellè 6, Sohm, Bruno Alves, Gervinho, Mihaila, Dierckx s.v., Valenti 6, Brunetta, Traorè, Camara, Busi 6.