Calciomercato, attaccante per Genoa e Torino. Bis Cagliari, difensore alla Samp

Il campionato di Serie A è partito con il botto, ma a tenere banco sono anche e soprattutto le trattative di calciomercato. Le squadre continuano a muoversi, il gong si avvicina sempre di più. I grandi club sono pronti a chiudere un altro colpo in entrata, ma arrivano aggiornamenti anche su altre società. Ecco tutte le operazioni nel dettaglio.

GENOA – Il club rossoblu è letteralmente scatenato. Destro ha fatto molto bene all’esordio contro il Crotone, ma si sta cercando un’altra spalla per Pjaca. Nuovo contatto con la Lazio per Caicedo, la valutazione è di 7 milioni di euro. Il problema è l’ingaggio, ma che può essere superato con un sacrificio da entrambe le parti.

CROTONE-SPAL – Testa a testa per l’attacco. Il nome è quello di Sebastiano Esposito, il futuro del calciatore dell’Inter dovrebbe essere lontano dai nerazzurri.

CAGLIARI – Grandissimo colpo di mercato, è fatta per Godin dell’Inter, a breve le visite mediche. Ma c’è anche un altro nome, come confermato dal ds Carta. “Kerk lo stiamo seguendo, è un attaccante esterno che potrebbe essere funzionale al mister. La trattativa non è definita, ci stiamo lavorando”. Il nome è Gyrano Kerk, ala destra classe ’95 dell’Utrecht.

VERONA – Dopo il pareggio contro la Roma è in arrivo un nuovo difensore per il tecnico Juric. Occhi su Nenad Tomovic, in uscita dalla Spal.

SAMPDORIA – Anche i blucerchiati cercano un nuovo difensore. Il nome è quello di Federico Fazio, nel mirino proprio del Cagliari. La situazione è però cambiata dopo la chiusura per Godin. Il presidente Ferrero prepara l’affondo.

TORINO – La coppia Belotti-Zaza non ha convinto, Giampaolo ha bisogno di una seconda punta. Il sogno è Joao Pedro, ma la trattativa si preannuncia in salita. Proposto Balotelli.

