Calciomercato Lazio, il telefono di Lotito è bollente: attesa per David Silva e le alternative sono di lusso

CALCIOMERCATO LAZIO – Sarà un mercato importante, forse quello più prestigioso degli ultimi anni. La Lazio è reduce da una stagione entusiasmante, il finale di campionato post-lockdown non può cambiare il giudizio su una squadra che ha entusiasmato, che ha espresso un ottimo calcio e dato filo da torcere alla Juventus. L’intenzione sarà quella di confermarsi anche nella prossima stagione, l’obiettivo è quello di alzare l’asticella e il presidente Lotito ha in mente di rinforzare la squadra. Forse come non mai.

PORTIERE E DIFESA – Strakosha sarà il titolare tra i pali, si sta cercando un altro estremo difensore. Difficile arrivare a Consigli del Sassuolo, in pole c’è Sergio Rico. Le certezze si chiamano Acerbi, Radu e Luiz Felipe, con la valigia in mano Bastos. Sono tanti i nomi che circolano in entrata, da Maksimovic a Kumbulla, fino al sogno Thiago Silva.

CENTROCAMPO E ATTACCO – Il nome più caldo è ovviamente quello di David Silva, sembrava fatta con l’ex Manchester City ma il calciatore ha preso tempo. La decisioni è attesa comunque nella giornata di oggi, si è inserito anche il Valencia, difficile la pista Juve. Si valutano anche altri nomi, uno interessante è quello di De Paul dell’Udinese. L’intenzione è ripartire da Luis Alberto, Milinkovic e Leiva. Valutazioni sullo svincolato Bonaventura. In dirittura d’arrivo Fares.

In attacco la punta di diamante è Ciro Immobile. Verso la cessione Caicedo, il sostituto è stato già individuato in Vedat Muriqi. L’altro nome valutato è quello di Borja Mayoral. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i nomi sul taccuino della Lazio, tantissime soluzioni.