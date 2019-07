Calciomercato Sampdoria, colpacci per Di Francesco: adesso mossa da sogno per l’attacco, il nuovo 11 [FOTO]

CALCIOMERCATO SAMPDORIA – L’ultima stagione è stata comunque molto importante ma adesso l’intenzione in casa Sampdoria è quella di alzare definitivamente l’asticella. Il presidente Ferrero si sta muovendo molto bene in questa prima parte di trattative, sono stati messi a segno colpi importanti in grado di aumentare e di tanto la qualità di una squadra già competitiva, previste due cessioni importanti che sono state già decise e sono quelle del difensore Andersen e del centrocampista Praet. La squadra può già contare su 3/11 nuovi nell’11 titolare e non è ancora finita, l’intenzione è quella di mettere a segno un altro colpaccio in attacco. La scelta di Di Francesco rappresenta sicuramente una sicurezza, un allenatore che non ha bisogno di presentazioni. Sfoglia la fotogallery in alto per scoprire il nuovo 11 ed il testa a testa per il colpo in attacco.