E’ andato in archivio lo scontro salvezza tra Crotone e Spezia che ha aperto l’undicesima giornata del campionato di Serie A, molto positiva la prestazione dei calabresi come confermano le pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Prima gioia per il club calabrese che si rilancia per la salvezza, la classifica lascia ancora chance di raggiungere l’obiettivo. Il primo tempo è equilibrato, prima va in gol Messias e poi risponde Farias. Nel secondo tempo il Crotone entra in campo con la giusta cattiveria e chiude i conti con Reca e Eduardo Henrique. In pieno recupero il definitivo 4-1 di Messias. Lo Spezia non si rende pericoloso. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Crotone-Spezia, le pagelle di CalcioWeb

Crotone (3-5-2): Cordaz 6; Magallan 6, Marrone 5.5, Luperto 6; Pereira 6.5, Molina 7, Eduardo Henrique 6.5, Zanellato 5, Reca 7; Messias 8, Simy 5.5. A disposizione: Crespi, Festa, Cuomo s.v., Golemic, Dragus, Crociata, Rojas, Djidji, Siligardi, Vulic s.v, Riviere s.v.. Allenatore: Stroppa.

Spezia (4-3-3): Provedel 6; Ferrer 5.5, Terzi 5, Chabot 5, Bastoni 5.5; Estevez 5.5, M. Ricci 6, Pobega 5.5; Farias 6.5, Piccoli 5.5, Agudelo 5.5. A disposizione: Krapikas, Acampora, Marchizza s.v., Mora, Sala 5, Agoume, Gyasi 6, Bartolomei, Maggiore 6, Deiola, Erlic, Verde s.v.. Allenatore: Italiano.