L’anticipo serale della 19esima giornata del campionato di Serie A ha messo di fronte Fiorentina e Crotone, si sono affrontate due squadre in lotta per raggiugere la salvezza. Partita positiva per la squadra di Cesare Prandelli: è quanto emerso dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Il primo tempo è stato veramente positivo per l’11 di Cesare Prandelli che passa in doppio vantaggio prima con un tiro da lontano di Bonaventura e poi con Vlahovic. Il Crotone è in grossa difficoltà, ma riesce a rientrare in partita nel secondo tempo: è Simy a riaprire il match. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 2-1. La Fiorentina conquista tre punti d’oro per la zona retrocessione, viola a quota 21 punti mentre il Crotone rimane fermo a 12. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.

Fiorentina-Crotone, le pagelle di CalcioWeb

Fiorentina (3-5-2): Dragowski 6; Milenkovic 6.5, Pezzella 6, Igor 5.5; Caceres 5, Bonaventura 7, Amrabat 6, Castrovilli 6.5, Biraghi 5.5; Ribery 6.5, Vlahovic 7. A disp.: Terracciano, Ricco, Martinez Quarta 6, Borja Valero s.v., Kouame 6, Venuti, Barreca, Montiel, Callejon, Pulgar s.v., Eysseric. All.: Prandelli.

Crotone (3-5-2): Cordaz 6; Djidji 5, Marrone 5.5, Luperto 6; Pedro Pereira 6.5, Zanellato 5.5, Eduardo 6, Vulic 5.5, Reca 6; Messias 6.5, Simy 6.5. A disp.: Festa, Crespi, Golemic s.v., Magallan, Benali 5.5, Dragus, Rojas s.v., Mazzotta, Siligardi s.v., Rispoli, Petriccione, Ranieri. All.: Stroppa.