Il mondo del calcio piange Mauro Bellugi, l’ex calciatore dell’Inter è morto in seguito alle complicanze del Coronavirus. Oggi si sono svolti i funerali, è andato in scena un commosso addio nella Basilica di Sant’Ambrogio, oltre un centinaio di tifosi appassionati di sport, tutti con la mascherina e che hanno seguito le regole del distanziamento. Un lungo silenzio al momento dell’ingresso del feretro nella basilica milanese, è stata esposta una sciarpa nerazzurra. Presenti anche Massimo Moratti e Beppe Marotta. Fuori dalla Chiesa anche i tifosi della Curva Nord, esposto uno striscione: “Buon viaggio, Bellugi, eroe nerazzurro”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini. In basso il VIDEO.