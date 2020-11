L’ingresso di Stefano Bettarini al Grande Fratello Vip ha creato più di qualche discussione, l’ex calciatore si conferma un personaggio molto forte dal punto di vista caratteriale. Sono nate già alcune discussioni, in particolar modo non sono mancati gli scontri con Dayane Mello, sua ex fiamma. Poi tra i due è tornato il sereno, durante la cena di ieri sera la modella ha deciso di provocare Bettarini. A raccontare la vicenda è stata la diretta interessata, Dayane ha convocato Adua, Tommaso e Enock e spiegato le tecniche di seduzione. La concorrente ha mimato i gesti che evidentemente hanno convinto Stefano a riappacificarsi. In alto la FOTOGALLERY con le immagini, in basso il video.