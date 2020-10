Ilona Staller racconta il suo dramma: “non ho più una lira, ecco cosa sono pronta a fare” [FOTO]

Ilona Staller, in arte Cicciolina è stata un’icona del mondo porno. Adesso deve fare i conti con i problemi economici, l’ex deputata ha confermato le difficoltà in un’intervista all’Adnkronos. “Nelle trasmissioni televisive non mi chiamano, le discoteche sono chiuse e i locali a causa del Covid chiudono alle 23. Il mio ex marito che si è arricchito con la mia immagine, è negli Usa e non mi dà mantenimento: morale della favola, in queste condizioni non posso restare qui in Italia. Vendo tutto, me ne andrò ma nel frattempo invito a casa e mi metto a ballare la danza del ventre! Magari mi pagano e così sopravvivo…”.

“Quello che mi fa veramente sorridere è che quello che percepisco è poco o niente. E poi voglio dire un’altra cosa ora che ci sono non capisco il governo che con la storia del Covid ci dice ‘Restate a casa’. Parlano bene loro, Di Maio prende migliaia di euro al mese, solo noi dobbiamo fare sacrifici, e chi non lavora come deve fare?”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini di Ilona Staller.