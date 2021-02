Momenti di apprensione in casa Napoli per le condizioni dell’attaccante Osimhen. Per la cronaca la partita contro l’Atalanta si è conclusa sul risultato di 4-2, la sfida si scatena nelle ripresa, vantaggio firmato da Zapata poi il pareggio di Zielinski. I nerazzurri scappano con Gosens e Muriel, gli ospiti tornano in corsa con un autogol sempre dell’esterno, infine è Romero a fissare il pareggio.

Paura per Osimhen

Paura per l’attaccante del Napoli Osimhen, il calciatore nigeriano ha battuto la testa sul terreno di gioco dopo uno scontro con il difensore Romero e ha perso conoscenza. Il calciatore è stato messo in barella e caricato in ambulanza. Successivamente ha ripreso i sensi ed è stato sottoposto ad accertamenti clinici. Le condizioni non sono preoccupanti. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.