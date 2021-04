Inter-Cagliari 1-0, le pagelle di CalcioWeb: prestazione sottotono dei nerazzurri, Darmian supera uno strepitoso Vicario

E’ andato in archivio il lunch match della 30esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Inter e Cagliari. Non è stata una partita entusiasmante per i nerazzurri che hanno trovato difficoltà per gran parte del match, strepitosa la partita del portiere Vicario: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. La squadra di Antonio Conte tiene il pallino del gioco, ma non riesce a concretizzare. Strepitoso il portiere Vicario che salva praticamente tutto, in particolar modo prodezza su Eriksen. Nel secondo tempo anche una traversa di De Vrij. La partita sembra bloccata, ma al 77′ arriva il guizzo vincente: ottima azione dell’Inter e Darmian mette in rete il pallone del vantaggio. Finisce 1-0, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Inter-Cagliari, le pagelle di CalcioWeb

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, De Vrij 6.5, Bastoni 6; Darmian 7, Sensi 6, Brozovic 6.5, Eriksen 6.5, Young 6; Lukaku 6, Sanchez 5.5. In panchina: Padelli, Radu, Hakimi 6.5, Gagliardini s.v., Vecino s.v., Lautaro 6, Ranocchia, Perisic, D’Ambrosio s.v., Pinamonti. All.: Conte.

CAGLIARI (3-5-2): Vicario 7, Godin 6, Rugani 6, Carboni 6.5; Zappa 5, Marin 6, Nainggolan 6, Duncan 5.5, Nandez 6; Joao Pedro 5.5, Pavoletti 6. In panchina: Aresti, Ciocci, Asamoah s.v., Calabresi, Klavan, Lykogiannis, Tripaldelli, Walukiewicz, Cerri, Pereiro, Simeone s.v.. All.: Semplici.