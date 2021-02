Prova di forza dell’Inter che ha vinto contro la Lazio e si è portato in vetta alla classifica del campionato di Serie A, adesso è la principale candidata alla vittoria dello scudetto. Si è concluso il posticipo della 22esima giornata del massimo torneo italiano, ottima prestazione della squadra di Conte: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Partenza sprint nel primo tempo per i nerazzurri che si trovano in doppio vantaggio con la doppietta di Lukaku, il primo gol sul calcio di rigore. Nella ripresa la Lazio la riapre con Escalante su punizione di Milinkovic, ma 3 minuti più tardi sempre il belga è devastante e serve a Lautaro il pallone del definitivo 3-1. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.

Inter-Lazio, le pagelle di CalcioWeb

Inter (3-5-2):

Handanovic voto 6: sfortunato in occasione del gol di Escalante.

Skriniar voto 7: torna su altissimi livelli, protagonista di una grandissima chiusura nel primo tempo.

De Vrij voto 6.5: partita dell’ex e prestazione veramente all’altezza in fase di chiusura,

Bastoni voto 6: cresce partita dopo partita, non sbaglia una prestazione.

Hakimi voto 5.5: partita un pò sottotono per l’esterno che aveva abituato a grandissime prestazioni.

Barella voto 6.5: quantità e qualità per uno dei centrocampisti più completi del campionato.

Brozovic voto 6.5: ottime geometrie e ci prova anche con qualche inserimento.

Eriksen voto 6.5: finalmente una partita convincente per l’ex Tottenham, gioca con coraggio.

Perisic voto 6.5: non si ferma un attimo, gara anche di grande sacrificio.

Lukaku voto 8: un’altra doppietta, si fa trovare pronto in occasione del 2-0. Immarcabile sul gol di Lautaro.

Lautaro voto 7: va in gol, ma il merito è principalmente di Lukaku.

(dal 72′ Gagliardini 6)

(dal 78′ Sanchez s.v.)

Lazio (3-5-2):

Reina voto 6: non ha responsabilità in occasione dei gol dell’Inter.

Patric voto 5.5: qualche ingenuità di troppo contro avversari difficili da marcare.

Acerbi voto 6: è il migliore della difesa per qualità ed esperienza.

Hoedt voto 5: procura il calcio di rigore in modo troppo ingenuo.

Lazzari voto 6: inizialmente una partita difensiva, poi si scatena di più nella metà campo avversaria.

Milinkovic voto 7: è sicuramente il migliore della squadra di Simone Inzaghi, decisivo per il gol di Escalante.

Leiva voto 6.5: si prende la responsabilità di palloni importanti, dimostra qualità.

Luis Alberto voto 6: non riesce a mettere in mostra tutte le sue qualità.

Marusic voto 6: difficile fare meglio contro calciatori pericolosissimi come quelli dell’Inter.

Correa voto 6: tanto movimento, ma negli ultimi metri non riesce ad incidere.

Immobile voto 5: partita deludente per il bomber biancoceleste, non si fa mai vedere.

(dal 46′ Parolo 6.5)

(dal 46′ Escalante 6.5)

(dal 69′ Muriqi 6)

(dal 69′ Caicedo 6)