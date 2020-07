Inter-Napoli 2-0, le pagelle di CalcioWeb: ad Handanovic tirano di tutto, probabilmente anche qualche bestemmia [FOTO]

Inter-Napoli 2-0, le pagelle di CalcioWeb – Un gol per tempo. Nel primo è D’Ambrosio, nel secondo è Lautaro. Inter-Napoli è tutta qui. Finisce 2-0 il secondo anticipo della 37ª e penultima giornata di Serie A. A San Siro una gara piacevole, che vede tra i migliori Handanovic – autore di almeno un paio di parate importanti – e Lautaro, che torna al gol dopo tanto tempo. Di seguito le pagelle della nostra redazione.

INTER

Handanovic 7 – Gli tirano di tutto, probabilmente anche qualche bestemmia. I calciatori del Napoli, ovviamente, che non riescono a mettere dentro il pallone per via degli interventi del portiere nerazzurro, soprattutto due molto importanti nel primo tempo.

D’Ambrosio 7 – La vera domanda da porsi è: che ci faceva lì, in piena area? Tutti si stupiscono, anche i difensori del Napoli, a tal punto da non marcarlo. E lui se ne infischia e mette dentro.

De Vrij 6.5 – Partita ordinata e attenta.

Bastoni 6.5 – Vale lo stesso anche per lui, e non disdegna anzi qualche sortita offensiva.

Candreva 6 – Gara sufficiente, si dimostra attento anche in fase difensiva.

Brozovic 6.5 – Guida alla sua maniera, bene, il centrocampo nerazzurro.

Barella 6 – Spesso, quando si parla di “ingresso della barella”, il senso è negativo perché vuol dire che c’è qualche infortunio. Non in questo caso.

Biraghi 6.5 – Offre l’assist a D’Ambrosio per il vantaggio dell’Inter, mentre prima di uscire non conclude bene verso la porta e non serve Lukaku al centro, che dimostra di aver imparato l’italiano perfettamente.

Borja Valero 6 – Fa da collante limitandosi al compitino.

Sanchez 6.5 – Meglio nel primo tempo, in cui è più nel vivo della manovra.

Lukaku 6.5 – Fa strano che non segni, ma la prestazione resta come sempre positiva. La sua perla è tutta nella sgridata (in italiano perfetto) a Biraghi che anziché servirlo conclude fuori. Impara in fretta.

dal 60′ Godin 6 – Fa ciò che doveva fare.

dal 60′ Lautaro 7 – Non segnava da un po’. E così, giusto per farsi ripagare dalla lunga assenza, decide di farlo bello bello. La chicca è tutta per l’esultanza: “Parlate parlate”, peccato che allo stadio non ci sia nessuno…

dal 70′ Young 6 – Fa il suo ingresso a risultato acquisito.

dall’88 Moses sv

dall’88 Eriksen sv

NAPOLI

Meret 5.5 – Gran parata a metà gara, ma ha qualche responsabilità sui gol.

Hysaj 6 – Ha segnato il primo gol al Napoli la scorsa settimana, non si potevano chiedere miracoli dopo pochi giorni.

Maksimovic 5.5 – Non impeccabile.

Koulibaly 5.5 – Serata così così per i difensori azzurri.

Mario Rui 5 – Il primo gol dell’Inter nasce da un suo errore. Forse, preso dalla nostalgia dei vecchi video della Joga Bonito, decide di inventarsi il free style all’ultimo momento ed inizia a palleggiare in zona pericolosa. Il sombrero non gli riesce e Brozovic gli ruba il pallone.

Elmas 6.5 – Tra i migliori del Napoli. Una bella serpentina nel primo tempo, una conclusione e una presenza continua nella manovra dei suoi.

Demme 6 – E’ quello che fa meno bene tra i tre del centrocampo azzurro.

Zielinski 6.5 – Anche per lui partita positiva, ma non basta.

Politano 6 – Va vicino al gol dell’ex nel primo tempo, però Handanovic stasera non ne vuole sapere.

Milik 5 – Impalpabile, nascosto, fermo. In una parola: insufficiente.

Insigne 6.5 – Specie nel primo tempo, sembra ispirato. Inventa, prova il dribbling e la conclusione, si diletta in grandi stop.

dal 64′ Allan 5.5 – Il suo ingresso non sposta gli equilibri.

dal 64′ Ghoulam 6 – Prova a fare il suo.

dall’83 Callejon sv

dall’83′ Malcuit sv