L’Inter non si ferma. I nerazzurri si sono laureati campioni d’Italia per la diciannovesima volta, ma continuano ad onorare il campionato. La squadra di Antonio Conte ha vinto agevolmente contro la Sampdoria, la prestazione degli uomini di Ranieri è stata sottotono. Tutti voti alti per i padroni di casa, come emerso anche dalle pagelle. La partita è in archivio già nel primo tempo, in gol Gagliardini e la doppietta di Sanchez, il gol del momentaneo 2-1 era stato realizzato da Keita. Nel secondo tempo la squadra di Antonio Conte controlla e arrotonda il risultato, grazie a Pinamonti e Lautaro Martinez. La Sampdoria non ha la forza di reagire ed il risultato non cambia più: finisce con un netto 5-1. Stagione sempre più entusiasmante per l’Inter che sale a quota 85 punti.

Inter-Sampdoria, le pagelle di CalcioWeb

INTER (3-5-2): Handanovic 5.5 (46′ Radu 6); D’Ambrosio 6, Ranocchia 7, Bastoni 6; Hakimi 7.5, Vecino 6.5, Eriksen 6 (56′ Brozovic 6), Gagliardini 7.5 (61′ Barella 7), Young 7; Sanchez 9 (56′ Pinamonti 7), Lautaro 7 (73′ Sensi 6). All. Conte.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero 6; Bereszynski 5, Tonelli 5 (46′ Yoshida 6), Colley 5, Augello 4.5; Candreva 6, Thorsby 5.5 (46′ Ekdal 5.5), Adrien Silva 5, Jankto 6 (46′ Damsgaard 5.5); Ramirez 5.5 (46′ Verre 5.5); Keita 6.5 (73′ Quagliarella 6). All.: Ranieri