Italia-Moldavia 6-0, le pagelle di CalcioWeb: El Shaarawy ‘Il Mago’, Caputo si conferma goleador [FOTO]

Italia-Moldavia, le pagelle di CalcioWeb – Tutto facile per l’Italia, la Nazionale ha affrontato in amichevole un avversario non all’altezza, la Moldavia. Nel primo tempo grande prestazione dell’attaccante El Shaarawy, il Faraone protagonista di ottime giocate e di una doppietta. A sbloccare il match è stato un colpo di testa del centrocampista Cristante, in rete anche Caputo ed un autogol di Posmac. Nel secondo tempo giro di sostituzioni, riesce a sbloccarsi anche Berardi. Pochissime occasioni per gli ospiti, nel finale la squadra di Mancini ha controllato il risultato. Vittoria 6-0, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.

ITALIA (4-3-3):

Sirigu voto 6: viene poco impegnato dagli avversari, ma quando chiamato in causa risponde presente.

Lazzari voto 6.5: molto bene in fase di spinta, protagonista in occasione del secondo gol di El Shaarawy.

Mancini voto 6: la partita di oggi non è in grado di dare indicazioni interessanti per la forza dell’avversario, è comunque sicuro.

Acerbi voto 6: come il compagno di reparto, è un difensore di esperienza e affidamento.

Biraghi voto 7: partita molto convincente per l’esterno, palla perfetta per il gol di Caputo.

Locatelli voto 7: cresce partita dopo partita, rappresenta sicuramente il futuro della Nazionale.

Cristante voto 7: sblocca il risultato con un colpo vincente, protagonista anche sul fronte assist.

Bonaventura voto 6.5: in avvio di partita è quello più attivo, il piede dai calci piazzati è molto caldo.

Berardi voto 6.5: partita di qualità, riesce a sbloccarsi solo nella ripresa.

Caputo voto 7: si conferma sempre più goleador, in area di rigore è sempre presente, va in gol.

El Shaarawy voto 8: partita bellissima del Faraone, realizza una doppietta. Incanta con grandissime giocate.

(dal 66′ Emerson 6.5)

(dal 67′ Cragno 6)

(dal 67′ Grifo 6)

(dal 68′ Sensi 6)

(dal 75′ Kean s.v.)

(dal 75′ Lasagna s.v.)

MOLDAVIA (4-4-2): Coselev 5; Armas 5, Posmac 4.5, Craciun 5.5, Platica 5, Marandici 5, Ionita 5.5, Carp 5, Rata 5, Suvorov 5, Nicolaescu 5.5.