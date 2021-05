Si è concluso lo scontro diretto per la corsa alla Champions League, è andata in archivio la 35esima giornata del campionato di Serie A. Sono scese in campo Juventus e Milan che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, non sono mancate le emozioni. Bellissima la marcatura di Brahim Diaz è quanto emerso anche dalle pagelle. Successo della squadra rossonera che si avvicina all’obiettivo, per la Juventus è un vero fallimento con il rischio sempre più concreto di mancare la qualificazione in Champions League. La sfida si è conclusa con il risultato di 0-3, le reti sono state realizzate da Brahim Diaz, Rebic e Tomori, la squadra di Pioli ha fallito anche un calcio di rigore con Kessie. E’ la debacle della Juventus, di Pirlo, Agnelli e Cristiano Ronaldo.

Juventus-Milan, le pagelle

Juventus (4-4-2):

Szczesny voto 6.5: qualche responsabilità sul gol di Brahim Diaz, si riscatta con il rigore parato a Kessie.

Cuadrado voto 5: soffre troppo la spinta di Theo Hernandez, in difficoltà.

De Ligt voto 6: si conferma uno dei più positivi, prova a chiudere ogni spazio, nel finale si ‘adegua’.

Chiellini voto 5: si lascia scappare gli avversari ed è ingenuo in occasione del fallo di mano per il rigore dei rossoneri.

Alex Sandro voto 6.5: buona partita per il brasiliano, anche in fase di chiusura.

Chiesa voto 5.5: gara un pò deludente per l’ex Fiorentina che non riesce a saltare gli avversari con continuità.

Bentancur voto 5: passano tanti palloni dai suoi piedi, sbagli passaggi facili.

Rabiot voto 5.5: ci prova anche nella metà campo avversaria, ma non riesce a cambiare passo.

McKennie voto 5: viene schierato sull’esterno, non sembra la sua migliore posizione.

Morata voto 5: brutta prestazione per lo spagnolo che non riesce a scambiare con Ronaldo.

Cristiano Ronaldo 3: partita da dimenticare per il portoghese, sbaglia praticamente tutto.

(67′ Kulusevski 5.5)

(790 Dybala s.v.)

Milan (4-2-3-1):

Donnarumma voto 6: non viene molto impegnato dagli avversari.

Calabria voto 6.5: ottima prova dell’esterno in fase di chiusura e di spinta.

Kjaer voto 7.5: partita eccezionale del centrale che chiude ogni spazio.

Tomori voto 7.5: cresce partita dopo partita, bravissimo in anticipo. Va anche in gol.

Theo Hernandez voto 6.5: la solita partita di spinta, è una spina nel fianco per tutti.

Kessie voto 5.5: sbaglia un calcio di rigore che avrebbe chiuso prima la partita, per il resto si conferma su buoni livelli.

Bennacer voto 6: si fa vedere poco, ma quando chiamato in causa risponde presente.

Salemakers voto 6: si muove su tutto il campo e prova a mettere in difficoltà gli avversari.

Brahim Diaz voto 7.5: apre le marcature con un grandissimo gol. Esce nel secondo tempo per infortunio.

Calhanoglu voto 6: la qualità non si discute, non riesce ad essere sempre continuo.

Ibrahimovic voto 5.5: prestazione un pò sottotono per lo svedese, poi l’infortunio.

(66′ Rebic voto 7: chiude i conti con un bellissimo tiro a giro)

(70′ Krunic 6)

(82′ Dalot s.v.)

(82′ Meite s.v.)