Juventus-Sampdoria 3-0, le pagelle di CalcioWeb: botto Kulusevski, Ronaldo si sblocca nel finale

Juventus-Sampdoria, le pagelle di CalcioWeb – Buona la prima per Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. I bianconeri hanno superato all’esordio la Sampdoria, sono arrivate interessanti indicazioni. Sorprese iniziali, i padroni di casa con il giovane Fabrotta, blucerchiati senza Quagliarella. In avvio molto meglio la Juventus che va vicino al gol in diverse occasioni, la rete è nell’aria e arriva con Kulusevski, tiro perfetto a giro dell’ex Parma. C’è una sola squadra in campo, traversa di Cristiano Ronaldo ed anche in altre occasioni il portoghese è poco lucido. La squadra di Ranieri ci prova, ma senza essere pericolosa nonostante l’ingresso di Quagliarella. Nel finale Bonucci in mischia chiude i conti, poi Cristiano Ronaldo per il tris. Finisce 3-0.

JUVENTUS (3-5-2) – Szczesny 6; Danilo 6.5, Bonucci 6.5, Chiellini 6.5 (dall’83’ Demiral s.v.); Cuadrado 6 (dal 78′ Bentancur s.v.), Ramsey 6.5, Rabiot 6, McKennie 6.5, Frabotta 6 (dal 67′ De Sciglio 6.5); Kulusevski 7.5 (dall’82’ Douglas Costa s.v.), Cristiano Ronaldo 6.5.

SAMPDORIA (4-5-1) – Audero 6.5; Bereszynski 5, Tonelli 5.5 (dal 46′ Yoshida 5.5), Colley 6.5, Augello 5.5; De Paoli 6 (dal 46′ Ramirez 5.5), Thorsby 6 (dal 70′ Damsgaard s.v.), Ekdal 5.5, Leris 5.5 (dal 46′ Quagliarella 5.5), Jankto 6; Bonazzoli 5.5 (dal 70′ Verre 6).