Prestazione importante della Lazio nell’ultimo match della 13esima giornata del campionato di Serie A, superata una squadra molto importante come il Napoli, ottimi voti per la squadra di Simone Inzaghi come emerge dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Avvio subito da protagonista per i biancocelesti che passano in vantaggio con Ciro Immobile, l’attaccante si conferma su livelli altissimi ed è sempre più decisivo. L’11 di Gennaro Gattuso ci prova, ma non riesce ad essere concreto: nel complesso la prestazione è stata deludente. Nella ripresa i padroni di casa entrano con lo spirito giusto e chiudono definitivamente i conti, grande gol di Luis Alberto. Per la Lazio decisivi i calciatori più forti: da Immobile a Milinkovic-Savic e ovviamente Luis Alberto. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 2-0. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.

Lazio-Napoli, le pagelle di CalcioWeb

Lazio (3-5-2) Reina 6.5; Luiz Felipe 6 (dall’85’ Patric s.v.), Hoedt 6, Radu 6; Lazzari 6.5, Milinkovic Savic 6.5 (dall’85’ Akpa Akpro s.v.), Escalante 6 (dall’80’ Cataldi s.v.), Luis Alberto 7, Marusic 6.5; Immobile 7.5 (dall’80’ Pereira s.v.), Caicedo 6 (dal 67′ Muriqi 6).

Napoli (4-3-3) Ospina 6; Di Lorenzo 5, Koulibaly 6 (dal 55′ Manolas 6), Maksimovic 5.5, Mario Rui 5 (dal 64′ Ghoulam 6); Fabian Ruiz 5.5, Bakayoko 5.5 (dal 64′ Lobotka 5.5), Zielinski 5.5; Politano 5 (dal 55′ Elmas 5.5), Petagna 5.5, Lozano 6.5 (dal 74′ Malcuit s.v.)