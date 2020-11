Lazio-Udinese 1-3, le pagelle di CalcioWeb: bianconeri da impazzire, tris e scatto per la salvezza

Lazio-Udinese, le pagelle di CalcioWeb – Il lunch match della nona giornata del campionato di Serie A ha regalato una sorpresa clamorosa: colpo grosso dell’Udinese sul campo della Lazio, importante scatto salvezza dei bianconeri mentre per gli uomini di Inzaghi è un passo falso pesantissimo. Benissimo gli ospiti nel primo tempo che si trovano in doppio vantaggio con un tiro deviato di Arslan, poi ci pensa Pussetto con una grande giocata a tempo quasi scaduto. Nella ripresa l’Udinese trova il tris con Forestieri. Immobile la riapre su calcio di rigore, ma è troppo tardi per pensare ad una rimonta. Finisce 1-3, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Lazio-Udinese, le pagelle di CalcioWeb

LAZIO (3-5-2) – Strakosha 5.5; Patric 5, Acerbi 5.5, Radu 5.5; Lazzari 6, Cataldi 5, Parolo 5.5, Luis Alberto 5.5, Fares 4.5; Correa 6, Immobile 5.5. A disp. Reina, Furlanetto, Hoedt, Marusic 6, Armini, Djavan Anderson, Leiva 6, Milinkovic, Akpa Akpro 5.5, Escalante, Pereira s.v., Caicedo 5.5.

UDINESE (3-5-2) – Musso 6; Becao 6.5, Nuytinck 6.5, Samir 6.5; Stryger Larsen 6.5, De Paul 7, Arslan 7 (dal 57′ Molina 6), Pereyra 6.5, Zeegelaar 6.5 (dal 57′ Jajalo 6); Forestieri 7 (dall’80’ Walace s.v.), Pussetto 7.