Commisso tuona e il web si ‘spacca’: le reazioni dopo lo sfogo del presidente della Fiorentina

Uno sfogo clamoroso che ha scatenato tantissime reazioni. Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso si conferma senza peli sulla lingua e lo show in conferenza stampa ha portato il web a spaccarsi. E’ arrivato il momento dei bilanci in casa Fiorentina, i viola sono reduci dal pareggio contro il Cagliari che ha permesso di raggiungere la salvezza, un obiettivo che si era complicato a causa di alcune prestazioni deludenti. La stagione è stata sicuramente al di sotto delle aspettative, la Fiorentina ha investito tanto anche sul mercato e gli sforzi non sono stati ripagati. L’obiettivo è quello di migliorare nelle prossime stagioni, ma il nervosismo del presidente della Fiorentina non aiuta.

Le reazioni dopo lo sfogo di Commisso

Rocco Commisso è stato autore di una conferenza stampa scoppiettante. Il presidente della Fiorentina non ha gradito le critiche nei confronti della sua persona, della squadra e dell’allenatore. Il numero uno viola si è scagliato contro i giornalisti ed è nato un vero e proprio scontro verbale. Le parole di Commisso hanno fatto molto discutere e sul web si è aperta una vera e propria discussione: “personaggi del genere sono il male del calcio”, scrive un utente. Ma c’è anche chi difende il presidente: “ha pienamente ragione”, commenta un altro tifoso. Su Instagram sono stati pubblicati anche alcuni meme. In alto la FOTOGALLERY.