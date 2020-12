Matteo Rivetti sarebbe il nuovo fidanzato di Melissa Satta. E’ ufficialmente finito il matrimonio tra l’ex Velina e il calciatore del Monza Kevin Prince Boateng, la coppia ha provato a ricongiungersi dopo una prima crisi, il tentativo è stato però inutile. L’addio è stato sicuramente doloroso, la conferma ufficiale del divorzio è arrivato direttamente sui profili social.

Matteo Rivetti, il nuovo fidanzata di Melissa Satta

Secondo voci che circolano dagli ambienti di gossip il nuovo fidanzato di Melissa Satta sarebbe Matteo Rivetti. Si tratta di 34enne, figlio di Carlo Rivetti, ex proprietario del brand di abbigliamento sportivo Stone Island. I due si sarebbero conosciuti nell’estate del 2020, proprio durante la prima crisi con l’ex calciatore del Milan. Matteo Rivetti lavora nell’azienda di famiglia. Adesso Melissa Satta è alla ricerca della felicità dopo un momento difficile della sua vita dal punto di vista privato, si è infatti parlato di un presunto tradimento di Boateng. Adesso il calciatore del Monza sta pensando al campo e provare a conquistare la promozione in Serie A. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.