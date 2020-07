Juve-Lazio, lo Scudetto, Rabiot, Inzaghi e Sarri: i meme più divertenti dopo la partita di ieri [GALLERY]

Vittoria, allungo e Scudetto vicino. E’ questo ciò che ha detto il match di ieri dello Stadium che ha visto il successo della Juventus contro la Lazio per 2-1. Due volte Ronaldo, Immobile non basta. I bianconeri vanno a +8 sull’Inter a tre giornate dal termine, ma – come analizzato dalla nostra redazione in altra pagina – già giovedì potrebbe festeggiare. Come sempre, non sono mancati meme e reazioni social: tra la partita, la lotta al vertice, Rabiot e il soprannome “cavallo pazzo” e tanto altro. Ne abbiamo raccolti alcuni, eccoli nella nostra FOTOGALLERY in alto.