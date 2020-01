Milan, i tifosi sono stanchi. Ormai Suso non lo vuole più nessuno: “Avrei voluto cader giù dal secondo anello”

Una stagione che ogni tifoso rossonero vorrebbe finisse presto. Nonostante l’arrivo di Ibra, l’annata attuale del Milan si appresta a diventare una delle più buie di sempre o comunque del passato recente. Un pari, quello interno contro la Samp, che ha confermato (come se ce ne fosse bisogno) tutti i limiti della compagine di Pioli. A partire dai singoli. Più di uno, ormai preso di mira con insistenza dai supporters del Diavolo, non viene più sopportato. Il primo della lista è Suso, di cui i tifosi si sono ormai stancati. L’ambiente chiede a gran voce la cessione, o comunque almeno l’esclusione dall’undici titolare.

Tra i messaggi raccolti sui social, infatti, in tanti si chiedono i motivi per cui lo spagnolo continui a giocare da titolare nonostante le innumerevoli prestazioni sottotono. Tre gestioni tecniche, tre allenatori, e un posto da titolare sempre fisso. Perché? Si chiedono i tifosi rossoneri? Torna a spopolare su Twitter l’hashtag #Susoout mentre tra i tifosi c’è chi la prende con rabbia (“Ha l’immunità?”), chi con ironia (“Cosa deve fare per essere sostituito? Rigare l’auto a Pioli o strattonare il Santo Padre?”). In alto la FOTOGALLERY con i pensieri più forti del web.