“Minacciata di morte perché ho sposato un uomo di colore”, rivelazione shock della moglie dell’ex Milan

Luiz Adriano è un calciatore brasiliano, attaccante del Palmeiras. In passato ha indossato la maglia del Milan, l’esperienza è stata altalenante. Poi un buon rendimento, anche dal punto di vista realizzativo, con Spartak Mosca e successivamente il trasferimento in Brasile. Il ‘Sun’ ha pubblicato una notizia che riguarda anche la moglie del calciatore Ekaterina Dorozhko. La donna avrebbe subito minacce di morte quando ha sposato il brasiliano. Il motivo? Anche il suo colore della pelle.

La modella ha confermato attraverso un post pubblicato su Instagram: “Ogni giorno, per molto tempo, ho ricevuto messaggi in cui mi auguravano la morte, desideravano malattie per i miei genitori e promettevano di trovarmi, picchiarmi e molte altre cose terribili perché sono sposata con un uomo di colore”. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.