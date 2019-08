Nandez in lacrime al momento del cambio: lo aspetta il Cagliari [FOTO]

Ultima partita con la maglia del Boca Juniors per Nahitan Nández, l’uruguaiano è sceso in campo nel match vinto per 2-0 contro l’Athletico Paranaense, gli argentini hanno staccato il pass per i quarti di finale di Copa Libertadores. Addio commovente per il centrocampista che al momento della sostituzione è scoppiato in lacrime per salutare per l’ultima volta i suoi tifosi, Nandez è stato abbracciato da tutti i compagni. Adesso lo aspetta il Cagliari, sono stati infatti definiti tutti i dettagli nelle ultime ore, l’uruguaiano sarà un calciatore rossoblu entro le prossime ore. Si tratta di un colpaccio del Cagliari che si regala un calciatore fortissimo in grado di sostituire al meglio Barella. In alto la fotogallery.