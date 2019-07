Napoli, l’allievo supera il maestro: il Benevento di Inzaghi batte gli azzurri di Ancelotti

Inizia con una sconfitta la stagione del Napoli. Nel ritiro di Dimaro, la squadra di Carlo Ancelotti, in formazione ampiamente rimaneggiata e senza molti big, è stata sconfitta dal Benevento in amichevole con il risultato di 2-1. Dopo il vantaggio di Callejon al 21′ per il Napoli, i giallorossi sanniti allenati da Pippo Inzaghi hanno ribaltato il risultato con le reti di Coda al 34′ e Vokic all’88’. In alto la FOTOGALLERY.

Grave lutto in casa Napoli, è morto il padre di Ospina