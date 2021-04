Napoli-Crotone 4-3, le pagelle di CalcioWeb: i bomber in grande spolvero, ma è Di Lorenzo a decidere il match

Il Napoli si conferma in grande forma in attacco, qualche problema invece in difesa. E’ quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb, si è conclusa la sfida valida per la 29esima giornata del campionato di Serie A, il Crotone continua ad onorare il campionato e si è dimostrato in un buon momento. Tantissime emozioni già nel primo tempo, doppio vantaggio con le reti di Insigne e Osimhen. Il Crotone torna in partita con Simy, poi la punizione di Mertens. Nella ripresa grande reazione della squadra di Cosmi che pareggia ancora con Simy e Messias, ma è Di Lorenzo a siglare il definitivo 4-3. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Napoli-Crotone, le pagelle di CalcioWeb

NAPOLI (4-2-3-1) – Meret 6.5; Di Lorenzo 7, Maksimovic 4.5, Manolas 4.5, Mario Rui 6; Fabian Ruiz 7, Bakayoko 5.5: Politano 5.5, Mertens 7, Insigne 7.5; Osimhen. A disposizione: Contini, Ospina, Zedadka, Elmas 6, Lozano 6, Zielinski 5.5, Hysaj, Rrahmani, Petagna s.v., Costanzo, Cioffi, Lobotka.

CROTONE (3-5-2) – Cordaz 6; Djidji 6, Golemic 5, Luperto 5.5; Rispoli 5, Messias 7.5, Benali 6, Zanellato 5.5, Molina 5; Ounas 6, Simy 7.5. A disposizione: Festa, Crespi, Cuomo, Magallan, Cigarini, Rojas s.v, Pedro Pereira 5.5, Marrone, Di Carmine s.v., Vulic 5.5, Riviere.