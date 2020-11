Napoli-Roma 4-0, le pagelle di CalcioWeb: Insigne de Oro trascina gli azzurri, la magia è per Maradona [FOTO]

Napoli-Roma, le pagelle di CalcioWeb – Un grande Napoli riscatta la sconfitta contro il Milan e torna al successo in campionato, la classifica adesso diventa interessante. Brutta prestazione per la Roma, il passo indietro per l’11 di Fonseca è stato evidente. Giornata particolare al San Paolo per il ricordo di Maradona, in suo onore Insigne si inventa una punizione e porta in vantaggio la squadra di Gattuso. Esultanza da brividi, l’attaccante ha baciato la maglia dell’ex Pibe de Oro. La Roma non c’è e il Napoli raddoppia, il protagonista è Fabian Ruiz. Nel finale il Napoli arrotonda con Mertens e Politano, finisce 4-0. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.

NAPOLI (4-2-3-1) –

Meret 6: controlla bene la porta, oggi la Roma non si è confermata in grande forma.

Di Lorenzo voto 6: il cartellino giallo lo condiziona un pò, ma si conferma sempre positivo.

Manolas voto 7: partita veramente eccezionale per il difensore che limita gli attaccanti avversari.

Koulibaly voto 6: il suo campionato è troppo altalenante, oggi segnali di ripresa.

Mario Rui voto 6.5: ottima prestazione per l’esterno, molto bene soprattutto in fase difensiva.

Fabian Ruiz voto 6.5: fino al 63′ la partita non è stata entusiasmante, poi mette a segno un grande gol.

Demme voto 6.5: molto bene nelle due fasi del gioco, lavoro prezioso.

Lozano voto 6.5: crea spesso superiorità numerica, sta diventando un calciatore fondamentale.

Zielinski voto 6.5: geometrie perfette, difficilmente sbaglia un passaggio e prova ad inserirsi.

Insigne voto 8: un fenomeno. Si inventa la punizione ‘alla Maradona’, proprio con dedica al Pibe de Oro, prezioso anche per il raddoppio.

Mertens voto 6.5: lavoro di sacrificio per la squadra, chiude i conti con il tris.

(dal 67′ Politano: entra nel secondo tempo e si inventa un grande gol)

(dal 78′ Elmas 6.5)

(dall’83’ Petagna s.v.)

(dall’83’ Lobotka s.v.)

ROMA (3-4-2-1):

Mirante voto 5: sbaglia clamorosamente in occasione del tris di Mertens.

Mancini voto 6: costretto al cambio per infortunio.

Cristante voto 5.5: deve adattarsi in un ruolo non suo, il risultato non è entusiasmante.

Ibanez voto 5.5: non riesce a contenere gli attaccanti avversari, viene anche ammonito.

Karsdorp voto 5.5: spinge poco ed anche in fase difensiva non riesce a contenere.

Veretout voto 5.5: anche in questo caso la partita è stata condizionata da un infortunio.

Pellegrini voto 5.5: ci prova, ma senza riuscire ad incidere. Giornata non entusiasmante.

Spinazzola voto 6: è uno dei più positivi, prova ad essere anche propositivo.

Pedro voto 5.5: partita sottotono per l’ex Chelsea, non mette in mostra le sue qualità.

Mkhitaryan voto 5: aveva abituato troppo bene, la prestazione di oggi è negativa.

Dzeko voto 4.5: non era pronto per scendere in campo, praticamente un fantasma.

(dal 38′ Juan Jesus 5)

(dal 46′ Villar 6)

(dal 71′ Perez 5.5)

(dal 79′ Mayoral s.v.)