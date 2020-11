Napoli-Sassuolo 0-2, le pagelle di CalcioWeb: la squadra di De Zerbi è l’anti-Milan! [FOTO]

Napoli-Sassuolo, le pagelle di CalcioWeb – Il Sassuolo si candida alle posizioni altissime della classifica, gioca un calcio bellissimo e propositivo grazie alle qualità dell’allenatore De Zerbi e può lottare anche per la qualificazione in Champions League. Partita di altissimo livello contro il Napoli, la squadra di Gennaro Gattuso è stata molto imprecisa in fase di palleggio e non è riuscita a pungere in attacco. Il primo tempo si conclude a reti inviolate. Il Sassuolo non rinuncia a giocare e trova il gol del vantaggio al 58′ con un calcio di rigore trasformato da Locatelli. Il Napoli ci prova nel finale, ma senza riuscire ad essere particolarmente pericoloso, solo un gol annullato nel finale per fuorigioco. Finisce 0-2, la chiude Lopez in contropiede. Il Sassuolo è l’anti-Milan al secondo posto. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.

Napoli (4-2-3-1): Ospina 6.5; Di Lorenzo 5, Manolas 6, Koulibaly 6.5, Hysaj 6.5 (dal 71′ Rui s.v.); Bakayoko 6.5, Fabiàn 5.5; Politano 6.5 (dal 78′ Zielinski s.v.), Mertens 5.5 (dal 70′ Elmas 5.5), Lozano 5 (dal 65′ Petagna 5.5); Osimhen 5. All. Gattuso

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Ayhan 6, Chiriches 5.5 (dall’88’ Boutabia s.v.), Ferrari 6, Rogerio 6.5; Lopez 7.5, Locatelli 7; Muldur 5.5 (dall’81’ Kyriakopoulos s.v.) , Traore 6.5 (dal 68′ Defrel 6), Boga 6 (dall’81’ Obiang s.v.); Raspadori 6.5 (dall’88’ Marlon s.v.) All. De Zerbi