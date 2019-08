La rassegna stampa di sabato 10 agosto – Le prime pagine di calcio: “l’Inter va a 200, c’è Dzeko”

Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’, sono ore caldissime sul fronte calciomercato, in particolar modo attivissima l’Inter che ha chiuso l’arrivo di Lukaku del Manchester United. “L’Inter va a 200” titola la rosea con riferimento proprio ai 200 milioni di euro spesi dal club nerazzurro per rinforzare la rosa, in arrivo anche Edin Dzeko della Roma per un attacco di tutto rispetto ed in grado di fare la differenza. “Il Milan scopre Leao in Kosovo”, si legge, occasione per l’attaccante rossonero che si candida ad essere una grande sorpresa per la prossima stagione in Serie A. In alto la fotogallery.