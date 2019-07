La rassegna stampa di giovedì 25 luglio – La Juve vince ma l’Inter c’è, continua la dinastia Maldini [FOTO]

RASSEGNA STAMPA – Sulle prime pagine dei giornali in edicola oggi, 25 luglio, la protagonista è Federica Pellegrini. Oro nei 200 stile libero per la nuotatrice quasi 31enne. L’altro protagonista è Gregorio Paltrinieri, dominatore assoluto degli 800. Sulla Gazzetta dello Sport si parla anche di Juventus-Inter, andata in scena ieri. I bianconeri hanno vinto ai rigori, ma l’inter ha dimostrato di essere a buon punto. Spazio anche a Milinkovic-Savic, sempre più vicino al Manchester United, alla dinastia Maldini con Daniel che ha debuttato con il Milan e al Torino che inizia stasera la propria stagione contro il Debrecen in Europa League. Sul Corriere dello Sport c’è spazio per Lukaku, Chiesa e Icardi e le rispettive vicende di mercato. Tuttosport esalta Buffon, autore di 3 parate decisive ai rigori e lancia il Toro di Belotti in Europa League. In alto la FOTOGALLERY con le prime pagine di oggi.