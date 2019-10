La rassegna stampa di martedì 8 ottobre – Le prime pagine di calcio: “il Diavolo veste Pioli” [FOTO]

Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Situazione sempre più delicata in casa Milan, il club rossonero ha deciso per l’esonero dell’allenatore Giampaolo dopo un inizio non entusiasmante, il ribaltone in panchina ha l’obiettivo di dare una scossa per provare a salvare la stagione. Sembrava quasi fatta per l’arrivo in rossonero di Luciano Spalletti, l’ex Inter ha però incontrato dei problemi proprio con il club nerazzurro per la buonuscita e la trattativa si è arenata. Per questo motivo in pole è tornato l’ex Fiorentina Stefano Pioli che sembrava ormai destinato al Genoa. “Il Diavolo veste Pioli”, titola la Gazzetta dello Sport. In alto la fotogallery con tutte le prime pagine.