E’ andato in archivio il lunch match della 24esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Sampdoria e Atalanta. La squadra di Gasperini raggiunge in classifica la Juventus e si conferma in grandissima forma: è quanto emerge anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. L’Atalanta prova a mettere subito le cose in chiaro e gioca con grande coraggio, la manovra è come al solito spumeggiante. Al 40′ è Malinovskyi a sbloccare il risultato. La Sampdoria non riesce a cambiare passo, gol annullato a Maehle. Al 70′ arriva la rete che chiude i conti, inserimento perfetto di Gosens che sigla il definitivo 0-2. L’Atalanta sale a quota 46, la Sampdoria ferma a 30. In alto la FOTOGALLERY.

Sampdoria-Atalanta, le pagelle di CalcioWeb

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero 6; Augello 6, Yoshida 6.5, Ferrari 6, Bereszynski 5.5; Thorsby 5.5, Ekdal 6, Verre 5.5, Jankto 5.5, Damsgaard 6.5, La Gumina 5.5. A disposizione: Ravaglia, Letica, Keita 6, Ramirez 5.5, Colley, Askilden, Regini, Tonelli, Gabbiadini, Leris, Quagliarella 6, Candreva 5.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello 6.5; Toloi 6, Palomino 6, Romero 7, Maehle 6.5, Gosens 7, Freuler 6, De Roon 6.5, Pasalic 5.5, Malinovskyi 7, Muriel 6.5. A disposizione: Rossi, Gollini, Caldara, Kolavenko, Pessina 6, Ruggeri, Ghislandi, Miranchuk s.v., Ilicic 6.