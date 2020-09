Sassuolo-Cagliari 1-1, le pagelle di CalcioWeb: magia di Bourabia su punizione, illusione Simeone [FOTO]

Sassuolo-Cagliari, le pagelle di CalcioWeb – La prima giornata del campionato di Serie A continua a regalare grosse emozioni. Alle 18 sono scese in campo Sassuolo e Cagliari, come previsto alla vigilia la gara è stata scoppiettante. Il risultato finale è stato 1-1, è successo tutto nella ripresa. Dopo un primo tempo a reti inviolate, la partita si è aperta, a passare in vantaggio è la squadra di Di Francesco, azione perfetta di Joao Pedro e Simeone non sbaglia. I tre punti sembrano in ghiaccio per i sardi, poi i padroni di casa pareggiano con una magia di Bourabia su calcio di punizione, sorpreso Cragno. Finisce 1-1, in alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 6.5 (dal 75′ Muldur s.v.), Chiriches 6.5, Ferrari 6, Rogerio 6 (dal 62′ Kyriakopoulos 5.5); Obiang 6 (dal 63′ Bourabia 7.5), Locatelli 6.5; Berardi 6.5, Djuricic 5.5 (dal 94′ Ayhan s.v.), Haraslin 6 (dal 63′ Defrel 5.5); Caputo 5.

Cagliari (4-3-3): Cragno 6.5; Faragò 5.5, Walukiewicz 6, Klavan 6 (dal 46′ Pisacane 6), Lykogiannis 6; Caligara 5 (dal 62′ Zappa 5.5), Marin 5.5 (dal 79′ Oliva s.v.), Rog 6 (dal 76′ Sottil s.v.); Nandez 6.5, Simeone 7, Joao Pedro 7 (dall’88’ Tripaldelli).